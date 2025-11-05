وزير صهيوني يدعو الأمريكان للهجرة إلى إسرائيل بعد فوز ممداني

وصف ميحاي تشيكلي وزير الشتات الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عمدة نيويورك اليساري المنتخب زهران ممداني، بأنه "مؤيد لحماس" ودعا يهود المدينة إلى الانتقال إلى إسرائيل بعد فوزه.

وكتب وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية اليميني عميحاي تشيكلي على موقع إكي: "المدينة التي كانت في يوم من الأيام رمزًا للحرية العالمية سلمت مفاتيحها إلى أحد مؤيدي حماس".

وأضاف أن آراء ممداني "ليست بعيدة عن آراء المتعصبين الذين قتلوا قبل 25 عاما ثلاثة آلاف من أبناء شعبهم"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر.

ويصبح ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، والذي تعهد بجعل نيويورك أكثر قدرة على تحمل التكاليف، أول عمدة مسلم للمدينة عندما يتولى منصبه في يناير.

ويعد ممداني من المؤيدين القدامى للقضية الفلسطينية.

وقد أثارت مواقفه بشأن إسرائيل ــ التي وصفها بـ"نظام الفصل العنصري" في حين وصف الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية" ــ غضب البعض في المجتمع اليهودي.

لن تعود نيويورك كما كانت أبدًا، وخاصةً بالنسبة لمجتمعها اليهودي. المدينة تسير، وعيناها مفتوحتان، نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن بالفعل، وفق ما أضاف شيكلي في برنامج.

الهجرة إلى اسرائيل

وتابع"أدعو يهود نيويورك إلى التفكير جديا في جعل أرض إسرائيل موطنهم الجديد."

وجاء فوز ممداني الحاسم في الانتخابات في مواجهة هجمات شرسة على سياساته من قبل النخب التجارية والمعلقين الإعلاميين المحافظين والرئيس الأمريكي .