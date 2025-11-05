قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
رياضة

بالأرقام.. ناقد رياضي يكشف عن الأفضل بين ياسر ريان وشيكابالا

شيكابالا وريان
شيكابالا وريان
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام أحمد ياسر ريان نجم البنك الأهلي ، ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك.

أرقام شيكابالا وياسر ريان

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أحمد ياسر ريان سجل هدف التقدم للبنك الأهلي في مرمى زد.

ياسر ريان رفع رصيده إلى 52 هدفا في بطولة الدوري الممتاز ليتساوى مع شيكابالا نجم الزمالك صاحب نفس الرصيد.

ريان سجل أهدافه الـ52 في 145 مباراة فقط فيما سجل شيكابالا أهدافه الـ52 في ضعف عدد المباريات 278 مباراة.

ريان سجل أهدافه مع أندية الوسط سيراميكا كليوباترا والجونة والبنك الأهلي ، فيما سجل شيكا 50 هدفا مع الزمالك وهدفين مع الإسماعيلي".

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة، أن على أي نجم في كرة القدم أن يدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، مهما كان اسمه أو تاريخه داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC"، إن محمود عبد الرازق شيكابالا أخفق في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه اعتزل بمحض إرادته، وأنه لو أراد الاستمرار في الزمالك لما استطاع أحد منعه، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بقائد الفريق.

وأوضح شبانة أن البعض يرى أن إدارة الزمالك الحالية لا تملك الجرأة على مطالبة شيكابالا بالاعتزال، لكنه شدد على أن اللاعب يجب أن يكون أكثر حذرًا في تصريحاته، خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن شيكابالا كان قد صرح من قبل بضرورة فتح الباب أمام عودة طارق حامد إلى الزمالك، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي ولا يحدث في أي نادٍ محترف حول العالم.

وتحدث شبانة أيضًا عن أزمة اللاعب محمد السيد، مؤكدًا أن الملف انتهى داخل الزمالك، وانتظروا اللاعب في الأهلي.

وتابع:" اللاعب بات خارج حسابات النادي، وسيرحل على طريقة أحمد سيد زيزو بعد فشل الإدارة في التجديد له أو تسويقه، ليغادر مجانًا عقب قرار تجميده".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك فشل في تجديد عقد اللاعب أو بيعه والاستفادة منه ماليًا وسيرحل مجانًا.

