دموع وزغازيد.. مشاهد مبهجة في قرعة الحج بالمنوفية

شهدت اليوم محافظة المنوفية، إجراء القرعة العلنية للحج بمدينة شبين الكوم ، وسط إجراءات امنية مشددة.

وتوافد المشاركون، في القرعة إلى الصالة المغطاة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، من جميع مراكز محافظة المنوفية لمتابعة اعلان اسماء الفائزين بحج القرعة.

وانطلقت الزغاريد داخل الصالة المغطاة أثناء إعلان الأسماء وسط حالة من الترقب بين الجميع.

وعبر المشاركون ، عن فرحتهم لاختيارهم لأداء فريضة الحج بينما ساد الحزن علي وجوه آخرون لم يحالفهم الحظ.

وقالت إحدى الفائزين في القرعة، إنها قدمت للمرة الثانية، حيث قدمت من قبل ولم يحالفها الحظ العام الماضي ، وقدمت هذا العام وجاء اسمها ضمن الفائزين، مؤكدة فرحتها الشديدة واطلاقها الزغاريد ابتهاجا بالفوز.

فيما استقبل أحد الفائزين إعلان فوزه بالسجود لله إمام الجميع وسط دموع كثيره قائلا: “ كنت مستنيها والحمد لله ربنا بشرني”.

وقالت فائزة أخرى، إنها جاءت إلى القاعة منذ السادسة صباحا ، ولم تنم طوال الليل انتظارا للنتيجة ، وكانت المفاجأة بفوزها في قرعة الحج.

فيما سيتم الإعلان رسميا فور الانتهاء من أعمال القرعة العلنية بإعلان أسماء الفائزين في جميع مراكز محافظة المنوفية.