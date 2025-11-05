الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة رغم صعود "أرامكو" بعد نتائج إيجابية

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي وسط ضغوط بيعية على قطاعي البنوك والطاقة، ما دفع المؤشر العام للتراجع دون مستوى 11,400 نقطة، رغم الأداء الإيجابي لسهم "أرامكو" الذي ارتفع بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.

يرى إسحاق علي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في "وينفستن كابيتال"، أن موجة التراجع بالسوق مرتبطة "ببعض القلق لدى المستثمرين بخصوص كيفية تطبيق الحدود الخاصة بملكية الأجانب وتفسير هذا الأمر. وتسارع الانخفاض بسبب بعض الإعلانات السلبية في الأيام القليلة الماضية".

وكانت كل من "سابك"، أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة، و"أكوا باور"، شركة الطاقة المتجددة العملاقة، أعلنتا خلال اليومين الماضيين عن نتائج دون المتوقع.

عند إغلاق اليوم، نزل المؤشر العام "تاسي" عن عتبة 11400 نقطة، وسط تراجع جماعي، حيث هبط 201 من 260 سهماً مدرجة. ومن بين الأسهم القيادية، تراجع "مصرف الراجحي" و"أكوا باور" في حين ارتفعت أسهم "سابك" و"البنك الأهلي".

تفاؤل لسهم "أرامكو"

صعد اليوم سهم "أرامكو" 0.7% إلى 25.76 ريال، بعد إعلان الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 101 مليار ريال للربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 88.8 مليار ريال، فيما حافظت "أرامكو" على توزيعات أرباح سخية وأعلنت رفع مستهدفها لنمو إنتاج الغاز إلى 80% بحلول 2030 ضمن خطتها للتنويع والنمو المستدام.