محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
غدا.. السفير محمدى أحمد النى يفتتح الاجتماع 62 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة

السفير محمدى أحمد النى
السفير محمدى أحمد النى
أ ش أ

تعقد الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام للمجلس، غدا الخميس، الاجتماع الدوري رقم 62 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق المجلس بالقاهرة بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأكد السفير محمدى أحمد الني، في تصريحات صحفية، أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة فى هذه الدورة الهامة يأتى فى ظل حالة من التوافق العربي نحو الوحدة وإعلاء مصالح الأمن القومي العربي، الأمر الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاقا جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي يشهدها عدد من الدول العربية.

وقال إن “القضية الفلسطينية الآن وبعد الإنجاز العظيم الذي حققته جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعدة الدول الأشقاء من الدول العربية لتحقيق السلام في قطاع غزة بانعقاد قمة السلام في مدينة شرم الشيخ، يجعلنا نطرح خطة طموحة لمساعدة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافى المبكر فى قطاع غزة ومساعدة المرضى والمصابين الذين خرجوا من غزة للعلاج فى مصر”.

وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتناول استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري السابق رقم 62 للاتحادات، والذي عقد بالقاهرة في شهر مايو الماضي، وكذلك استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن الدراسة المقدمة من الاتحاد العربى للفنادق والسياحة حول الرؤية السياحية العربية 2045 نحو اقتصاد ذكي وتنمية خضراء وتكامل، بالإضافة إلى استعراض الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في عالم متغير بين الفرص والتحديات التنظيمية.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الدراسة المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب حول الضرائب البينية والتحول إلي الاقتصاد الأخضر وآثارها على التنمية المستدامة في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية حول أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي مع التركيز علي اقتصاديات الدول العربية.

الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية السفير محمدى أحمد النى الأمين العام للمجلس القضية الفلسطينية جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي

