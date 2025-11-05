نصائح لحماية الأطفال من العدوى بالمدارس.. فيديو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، من تزايد انتشار الفيروسات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن فيروس كورونا عاد للظهور في البرازيل، ما يثير احتمالية انتقاله إلى مصر من خلال الزائرين أو الوافدين من الخارج.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المجتمع لم يعد في حالة الصدمة التي عاشها خلال جائحة كورونا، وأصبح لديه وعي أكبر بكيفية التعامل مع الفيروسات، إلا أن الوقاية ما زالت تمثل حجر الأساس في الحماية من العدوى.

وأكدت أهمية تعزيز سلوكيات النظافة الشخصية لدى الأطفال، خاصة مع دخول المدارس، موضحة أنه من الضروري أن يحرص أولياء الأمور على تعليم أبنائهم غسل الأيدي بانتظام، وقص الأظافر، واستخدام الصابون أو المعقم الشخصي أثناء اليوم الدراسي.

كما نصحت الأمهات بتجهيز أكياس بلاستيكية وقفازات ليستخدمها الأطفال عند تناول الطعام، حفاظًا على سلامتهم من انتقال العدوى.

وفيما يتعلق بالتغذية، أوصت “عبد الوهاب” بأن يبدأ الطفل يومه بـ كوب ماء دافئ مضاف إليه عصرة ليمون وملعقة من عسل النحل، لما يحتويه من عناصر تمنح الجسم الطاقة وتدعم المناعة بفضل فيتامين C.

كما شددت على أهمية تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات مثل الكيوي، البرتقال، والجوافة، لدورها الكبير في تقوية الجهاز المناعي.

واختتمت استشارية المناعة حديثها بالتأكيد على أن الوعي الصحي اليومي هو خط الدفاع الأول ضد أي موجة وبائية محتملة، داعية إلى التعاون بين الأسرة والمدرسة لترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال.