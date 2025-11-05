مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمطاي

لقي طالبان مصرعهما، فيما أُصيب 3 آخرون بكسور وكدمات متنوعة،إثر انقلاب سيارة ملاكي ، على الطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مركز مطاي شمال المنيا، تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي ( القاهرة - أسوان) ، وسقوط السيارة على حافة ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شابين وهما : عادل. ح. ر 18 سنة يقيم مركز بني مزار، زياد. ح 18 سنة وإصابة 3 آخرين، وجميعهم أصدقاء، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطاي العام.

تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.