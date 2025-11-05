انتخابات النواب 2025.. سفارات وقنصليات مصر تستعد لاستقبال الناخبين الجمعة

استكملت سفارات وقنصليات مصر بالخارج كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد غد الجمعة وعلى مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة .



وتفتح مقار بعثات مصر بالخارج أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة .



وقامت السفارات والقنصليات بنشر صور من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.



ونشرت السفارات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ حيث تشمل المرحلة الأولى من عملية الاقتراع والتى تجرى يومى السابع والثامن من نوفمبر محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة .



كما أعلنت السفارات والقنصليات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار البعثات الدبلوماسية، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.



وتعد اللجنة الفرعية في ويلنجتون بنيوزيلندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين نظراً لفارق التوقيت، حيث سيُجرى التصويت بها مساء غد الخميس (بتوقيت القاهرة)، ثم تتوالى عمليات التصويت في باقي المقار الانتخابية على التوالي .



وتواصل بعثات مصر بالخارج دعوة أعضاء الجالية للاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم وممارسة واجبهم الوطني.