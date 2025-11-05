قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
أخبار العالم

محافظة القدس: سلطات الاحتلال تعلن طرح مناقصتين جديدتين لبناء حي استيطاني شمالي شرق القدس

أ ش أ

قالت محافظة القدس ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت طرح مناقصتين جديدتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة"آدم/جفعات بنيامين" المقامة على أراضي المواطنين شمالي شرق القدس.


واعتبرت محافظة القدس، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن هذا الإعلان يعد تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الأراضي الواقعة ضمن السفوح الشمالية الشرقية للمدينة، في إطار سباق محموم لفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة تخدم مشروع "القدس الكبرى"، موضحة أن ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصتين، تتضمن الأولى بناء 342 وحدة استيطانية موزعة على خمسة مجمعات، فيما تشمل الثانية 14 منزلًا منفصلًا مخصّصًا لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال ،ويعتمد هذا المشروع على مخطط بناء صودق عليه في كانون الثاني الماضي يوسّع المساحة العمرانية للمستوطنة بنحو 150 دونمًا باتجاه التجمّع البدوي في جبع.


وأوضحت المحافظة أنّ هذا التوسع يأتي ضمن مخطط أشمل لربط المستوطنة بالبؤرة الاستيطانية "جفعات غور أرييه" التي أُقيمت في شباط الماضي بمحاذاة جبع، وقد رافقها تصاعد اعتداءات المستوطنين اليومية والعنيفة على مواطني التجمع، الأمر الذي يؤدي إلى خلق تواصل استيطاني متصل يستهدف محاصرة الوجود الفلسطيني ودفعه للترحيل القسري ،كما نشرت سلطات الاحتلال الأحد الماضي مناقصة إضافية لتخطيط وبناء مجمّع استيطاني جديد في مسنوطنة "جبعون الجديدة" شمال غرب القدس، بما يعزّز الطوق الاستيطاني حول العاصمة المحتلة.


وبيّنت محافظة القدس أن الاحتلال طرح منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 5,667 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق يزيد بنحو 50% مقارنة بالذروة السابقة المسجلة عام 2018.

محافظة القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنةآدمجفعات بنيامين شرق القدس وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

