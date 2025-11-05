قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي
وفاء نور الدين

 كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن لجنة تضم 3 موظفين من إدارة التجمع الأول تعرضوا للضرب المبرح  أثناء المرور على المشتركين لرفع نسب التحصيل، من قبل أحد المشتركين و ابنائه الثلاثة ، موضحا أن الواقعة بدأت بمطالبة محصل الكهرباء مالك فيلا بالتجمع  بسداد مديونية قيمتها 5 آلاف جنيه قيمة فاتورتين متتالين .

و أوضح البيلي فى تصريحات خاصة ل “صدى البلد”، أن المحصل طالب المشترك من خلف بوابة الفيلا الحديدية ولم يتجاوز معه، موضحا أنه فور علم المشترك بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عنه انهال على المحصل و زملائه بالسب و القذف و بدأ أبناؤه الثلاثة بالاعتداء بالضرب المبرح على المحصل إلى أن سقط مغشيا عليه واصطدمت رأسه بالرصيف.

و قال البيلي ، إنه بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى حرص على متابعة الحالة الصحية للمحصل المحتجز حاليا بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس ، و وجه بتقديم كافة الدعم له و الحفاظ على حقه القانونى أمام من اعتدوا عليه.

و أشاد البيلي بجهات التحقيق و التزامهم الحياد بين المشترك و لجنة التحصيل ، موكدا أنه على ثقة تامة فى نزاهة جهات التحقيق.
 

الكهرباء محصل كهرباء ضرب محصل الكهرباء

