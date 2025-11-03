قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

سلوت وصلاح
سلوت وصلاح
أحمد أيمن

وجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد أداءه في مباراة الفريق الماضية أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن ليفربول قد حقق فوزا مهما على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025- 2026.

أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا

نجح صلاح في قيادة فريقه ليفربول للفوز على منافسه أستون فيلا بهدفين دون مقابل، إذ أحرز المصري هدف الريدز الأول في الدقيقة الـ 45+1، وأضاف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 58.

بتلك النتيجة قفز نادي ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد نادي أستون فيلا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

جاء هذا الفوز في توقيت مهم للريدز بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق، فضلا عن وجود أزمة بين أرني سلوت ومحمد صلاح.

أزمة محمد صلاح في ليفربول 

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا. 

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

وحتى الآن، رفع صلاح رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري وخمسة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يدل على أنه لا يزال يشكل عنصرًا مهمًا في الفريق.

رسالة سلوت لـ محمد صلاح 

قال المدرب الهولندي أرني سلوت عبر «talkSPORT»: «من الجيد دائمًا أن يتواجد صلاح في قائمة الهدافين. أعتقد أن هذا هو صلاح الذي أريده أنا، ويريده هو، ونريده جميعًا أن نراه».

وأضاف: «صلاح سجل الأسبوع الماضي، والآن عاد وسجل أيضا. أعتقد أنني قلتُ عدة مرات من قبل إنه سيسجل الأهداف مرة أخرى».

واختتم: «لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة لي أو لأي شخص آخر لأنه محمد صلاح. لقد أعجبني أداؤه اليوم كثيرًا». 

محمد صلاح أخبار محمد صلاح هدف محمد صلاح سلوت ليفربول أستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد