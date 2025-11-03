سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

وجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد أداءه في مباراة الفريق الماضية أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن ليفربول قد حقق فوزا مهما على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025- 2026.

أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا

نجح صلاح في قيادة فريقه ليفربول للفوز على منافسه أستون فيلا بهدفين دون مقابل، إذ أحرز المصري هدف الريدز الأول في الدقيقة الـ 45+1، وأضاف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 58.

بتلك النتيجة قفز نادي ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد نادي أستون فيلا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

جاء هذا الفوز في توقيت مهم للريدز بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق، فضلا عن وجود أزمة بين أرني سلوت ومحمد صلاح.

أزمة محمد صلاح في ليفربول

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

وحتى الآن، رفع صلاح رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري وخمسة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يدل على أنه لا يزال يشكل عنصرًا مهمًا في الفريق.

رسالة سلوت لـ محمد صلاح

قال المدرب الهولندي أرني سلوت عبر «talkSPORT»: «من الجيد دائمًا أن يتواجد صلاح في قائمة الهدافين. أعتقد أن هذا هو صلاح الذي أريده أنا، ويريده هو، ونريده جميعًا أن نراه».

وأضاف: «صلاح سجل الأسبوع الماضي، والآن عاد وسجل أيضا. أعتقد أنني قلتُ عدة مرات من قبل إنه سيسجل الأهداف مرة أخرى».

واختتم: «لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة لي أو لأي شخص آخر لأنه محمد صلاح. لقد أعجبني أداؤه اليوم كثيرًا».