محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية - نقلا عن تقارير بريطانية - أن محمد صلاح تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون يورو سنويًا من نادٍ سعودي لم يكشف عن اسمه.

وأضافت أن العرض يعكس مدى الاهتمام السعودي الكبير بالتعاقد مع النجم المصري، الذي يُعد أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة.



وتابعت أن الهلال حاول ضم محمد صلاح قبل مونديال الأندية 2025، كما خاض الاتحاد مفاوضات مكثفة في صيف 2024 دون التوصل إلى اتفاق مع النجم المصري.

وأوضح أن الناديين ما زالا يراقبان موقف صلاح باهتمام كبير تحسبًا لأي تطورات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقف محمد صلاح

ولفتت إلى أن صلاح يفضل الاستمرار مع ليفربول رغم الإغراءات المالية الضخمة، في ظل حب الجماهير له والمكانة الكبيرة التى يحظى بها لدى مدربه، لكن العروض الضخمة قد تدفعه إلى إعادة النظر في قراره خاصة مع اقتراب انتهاء مسيرته مع ليفربول.