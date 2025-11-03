قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرنولد: صيحات الاستهجان في أنفيلد لن تفسد حبي لليفربول

مجدي سلامة

أكد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ريال مدريد، إن أي قدر من العداء من الجماهير سيده في ملعب الانفيلد لا يمكن أن يقلل من حبه لنادي طفولته، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.


نشأ ألكسندر أرنولد، المولود في ليفربول، في صفوف الشباب بالنادي وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريق "الريدز".

وأثار قراره بعدم التوقيع على عقد جديد مع الريدز ردود فعل غاضبة من جانب العديد من مشجعي ليفربول، الذين سخروا منه في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال في مايو الماضي بعد أن قال إنه يريد تجربة تحدٍ جديد.

وقال ألكسندر أرنولد: "أعتقد أن طريقة استقبالي هي قرار الجماهير، سأظل دائمًا أحب النادي سأظل دائمًا مشجعًا له".

وأضاف: "مهما حدث، مشاعري تجاه ليفربول لن تتغير لديّ ذكريات هناك ستبقى معي طوال حياتي، ومهما كانت طريقة استقبالي، لن تتغير".

ويعاني ليفربول في الأسابيع الأخيرة، إذ خسر ست مباريات في آخر ثماني مباريات في كل المسابقات، لكن ألكسندر أرنولد قال إنه لا يمكن لأحد في ريال مدريد أن يقلل من شأن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما: "ستكون مباراة صعبة للغاية، والاستقبال والأجواء ستسهم في ذلك، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لي هو كرة القدم".

وأتم: "على الرغم من أنهم لم يحققوا نتائج جيدة في الآونة الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا فريقًا من أفضل فرق كرة القدم، ولا أحد هنا يعتقد أن المباراة ستكون سهلة."

