ريال مدريد يستعيد خدمات أرنولد وكارفاخال قبل كلاسيكو الأرض

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية قبل كلاسيكو الأرض ضد برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن ثنائي ريال مدريد ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال جاهزان لمواجهة برشلونة بعد تعافيها من الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة ، الأحد المقبل، في السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف الفوز لتعزيز الصدارة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بينما يستهدف برشلونة نقاط اللقاء الثلاث لخطف قمة الليجا.