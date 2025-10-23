باسم مرسي يعلق على أزمات الزمالك: كل ما يقف على رجله يتحل مجلسه

تحدث باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، عن أزمات القلعة البيضاء والفارق بين الزمالك والاهلي بالإضافة إلى اقتحام بيراميدز للمنافسة بقوة.

وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الكل بيتكلم عن أشرف بن شرقي وزيزو وبيقولوا إن الزمالك خسرهم، ميزانية الأهلي 8 مليار، الزمالك بقى كام مليون؟ وعنده ديون ومحدش بيقف جنبه».

أضاف: «هتقولي وأنا مالي؟ هقولك وانا مالي برضوا، كل ما الزمالك يقف على رجله المجلس يتحل ويتصدر له أزمات، ليه الأهلي لما طلع قرار ليه بحل مجلسه، الوزير نفسه هو اللي مشي والمجلس رجع تاني».

واسطرد: «هو الزمالك اللي بيحل مجلسه كل شويه لما يقف على رجله ويناطح الأهلي وياخد منه بطولة بشكل مباشر!، يحصل أزمات مالية ولعيبتك تمشي تروح المنافس اللي متوفرله كل الامور المالية والدعم، لأن محدش بيدعمك زي المنافس».

وتابع: «طلع دلوقتي نادي ثالث معاه فلوس بس اللي هو بيراميدز بقى في المنافسه، ودلوقتي علشان بيراميدز معاه فلوس بس بس، اخد مكان مين؟ اخد مكان الأهلي اللي متوفرله كل حاجة».

وأكمل: «بيراميدز اخد افريقيا واخد السوبر الافريقي والانتركونتيننتال اللي كان الأهلي بياخدهم».

واشار: «يراميدز افضل نادي في مصر حاليًا علشان متوفر له الفلوس قدر يتفوق على الأهلي اللي متوفر له كل حاجة».

وأختتم: «الزمالك محدش بيساعده إنه يبقى معاه فلوس وكل ما يجي يقف على رجله ويكسب بطولات ويبدأ يستقر تتصدر له أزمة جديدة».