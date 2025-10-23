قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طارق قنديل: مشروعات للتنمية والاستثمار لزيادة موارد النادي الأهلي

طارق قنديل
طارق قنديل
إسلام مقلد

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومدير عام بالمصرف العربي الدولي AIB، عن ترشحه لعضوية مجلس إدارة النادي ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقرر عقدها يوم 31 أكتوبر 2025، تحت شعار «تكملة المشوار.. تنمية واستثمار».

وأوضح قنديل أن قراره بالترشح يأتي استكمالًا لمسيرة العمل والإنجاز التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من مشروعات التنمية والاستثمار التي تستهدف دعم موارد النادي وتعزيز مكانته الرياضية والمجتمعية.

ويمتلك طارق قنديل خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع المالي والمصرفي، تقلّد خلالها العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير عام أول بالبنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ورئيس قطاع المؤسسات الاستراتيجية وإدارة الفروع، إلى جانب مشاركته في تطوير الخطط المالية والإدارية بعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى.

وشارك قنديل في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2025، وأسهم في العديد من الملفات الاستراتيجية داخل النادي، حيث تولى رئاسة لجنة العضوية وصندوق العاملين، وشارك في مجلس أمناء المؤسسة المجتمعية للأهلي، كما كان أحد أعضاء اللجنة العليا لإعداد اللائحة الأساسية للنادي.

وقال قنديل في تصريح له: «تشرفت بخدمة النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، وسعيد بما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد التطوير والبنية التحتية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال مسيرة البناء بما يليق باسم الأهلي وتاريخه العريق».

وتخوض قائمة الكابتن محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي تحت شعار «تكملة المشوار.. تنمية واستثمار»، مستندة إلى ما تحقق من نجاحات في الدورتين السابقتين، ومستمرة في تنفيذ رؤية طموحة تستهدف التطوير الشامل للنادي على المستويات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية.

