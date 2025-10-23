قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
رياضة

الزهور يحقق 79 مليون جنيه فائضا في ميزانية 2025 لأول مرة في تاريخه

ياسمين تيسير

حققت ميزانية نادى الزهور عن العام المالى 2024 / 2025 فائضا بلغ 79 مليون و371 ألف جنيه تمثل زيادة الإيرادات عن المصروفات خلال العام المالى المنقضى

 وبلغت أجمالى الإيرادات 375 مليون و217 ألف جنيه التى تشمل الاشتراكات والنشاط الرياضى والأنشطة والإيرادات المتنوعة، بينما تضمن بند المصروفات 295 مليون و854 ألف جنيه.

يعد المبلغ الفائض المشار إليه قد تم تحقيقه لأول مرة في تاريخ النادى منذ نشأته في ظل الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الدمرادش.

كان نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش قد حدد الجمعة يوم 24 أكتوبر الجارى  لدعوة أعضاء النادي لحضور انعقاد الجمعية العمومية العادية بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.

ووجه مجلس إدارة النادي الدعوة لأعضاء النادي الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل والمسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية (قبل 15 يومًا على الأقل) من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وتبدأ عملية التوقيع في كشوف التسجيل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وتكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة مالم يقل عدد الذين قاموا بالتصويت عليها عن ألف عضو من عدد الأعضاء الموقعين بالحضور على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً بالصالة المغطاة لمناقشة جدول الأعمال.

تلقى مجلس الإدارة إشادة واسعة من جانب أعضاء الجمعية العمومية على الانجازات المتميزة التى تحققت بالنادى بفرعيه مدينة نصر والتجمع الخامس منذ تولى مجلس الدمرداش المسئولية، وتحديدا الإجادة فى التعامل من جانب المحاسب على عادل أمين الصندوق مع الأزمة الذى استطاع التصرف بشكل محاسبى احترافى للحفاظ على استقرار كيان نادى الزهور وعدم تأثر العاملين والمدربين بالنادى بأزمة مالية مثلما حدث فى بعض الأندية الأخرى.

أثنى أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزهور على جهود مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش التى بذلت على مدار الفترة الماضية بعد انجاز العديد من المشروعات ضمن خطة التطوير التى حدثت على مدار العام الماضى تحت شعار " وعدتم فأوفيتم " يأتى على رأسها مجمع حمام السباحة الأولمبي بالتجمع الخامس الذى يعد حمام السباحة الأكبر فى منطقة القاهرة الجديدة ومن أهم الصروح الرياضية على مستوى الجمهورية.

الزهور نادي الزهور الدمرداش

