الأزمة داخل غرفة الملابس..أحمد أبو مسلم: ارتفاع عقود اللاعبين سبب تراجع أداء الأهلي

أبدى أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، استياءه من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن ارتفاع عقود اللاعبين يعد أحد أبرز أسباب الأزمة التي يمر بها الفريق حاليًا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام المصري البورسعيدي، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، في نتيجة زادت من علامات الاستفهام حول مستوى الفريق وأدائه خلال المباريات الأخيرة.

أبو مسلم يكشف أسباب تراجع الأهلي

في تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم، قال أبو مسلم:"هناك مشاكل كبيرة داخل النادي الأهلي، أبرزها ارتفاع عقود اللاعبين، ما جعل البعض ينظر إلى زملائه داخل الفريق، وأفقد الإدارة السيطرة على غرفة الملابس".

وأضاف:"الأهلي يعاني بشكل واضح في خط الدفاع بعد رحيل الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، كما أن أشرف داري لم يقدم الإضافة المطلوبة بسبب إصاباته المتكررة."

وأشار إلى أن الفريق يواجه أيضًا أزمة في مركز الظهيرين الأيسر والأيمن، مؤكدًا أن "الأهلي بحاجة لمنح محمد شكري فرصة المشاركة أساسيًا، خصوصًا بعد رحيل علي معلول والدبيس، لأن الفريق أصبح يفتقد الاستقرار في هذه الجبهة."

وتطرق أبو مسلم إلى الأداء الهجومي للفريق، قائلًا:"الصفقات الهجومية لم تكن موفقة، فالمهاجم جراديشار لا يرقى لمستوى النادي الأهلي ويعاني من نواقص فنية واضحة، كما أن إهدار الفرص المتكرر نتيجة تدعيمات غير مناسبة بعد رحيل وسام أبو علي."

وأضاف:“يجب مقارنة أداء مهاجمي الأهلي الحاليين بما يقدمه فيستون مايلي مع بيراميدز، لتدرك أن الأزمة الحقيقية ليست في الجهاز الفني، بل في مستوى اللاعبين الحاليين.”

كما تطرق نجم الأهلي السابق إلى أزمة بعض اللاعبين نفسيًا، مؤكدًا أن "تراجع مستوى أفشة وديانج يعود إلى أسباب نفسية، بسبب شعورهم بالتهميش من جانب الجهاز الفني."

وأوضح أنه يجب منح الفرصة للاعبين الشباب قائلاً:"لابد من إشراك محمد عبد الله بدلاً من زيزو، والاعتماد على العناصر الصاعدة كما كان يفعل مانويل جوزيه، حين استبعد أسماء كبيرة مثل حسام غالي لإفساح المجال أمام لاعبين شباب مثل حسام عاشور."

واختتم أبو مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة الأهلي الحالية فنية وإدارية داخل غرفة الملابس، وليست مرتبطة بالجهاز الفني فقط، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الانضباط والعدالة داخل الفريق، حتى يستعيد الأهلي شخصيته وهيبته المعروفة في الملاعب.