أخبار العالم

وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، بأحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار زيارته إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد في مستهل اللقاء عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والجزائر، مشدداً على أهمية الإعداد الجيد للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة خلال الشهر الجاري، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الجزائر، مبدياً استعداد الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر في ضوء ما تتمتع به من كفاءة وخبرة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي تطرق إلى التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضاً نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق تاريخي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تثبيت الاتفاق وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في غزة خلال شهر نوفمبر الجاري بالقاهرة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والجزائر فيما يخص الأوضاع في ليبيا ودعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكداً حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا كإطار رئيسي للتشاور حول سبل دعم وحدة الدولة الليبية واستقرارها.

واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود البلدين في تعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وزير الخارجية الجمهورية الجزائرية ليبيا

المزيد

