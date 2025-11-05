آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة

تواصل المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ - 2026م، وذلك حتى غدًا الخميس الموافق 6 نوفمبر، في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج المقبل بأعلى مستوى من الانضباط والدقة.



شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا الموسم، وجاءت كالتالي:



أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي بالجمعية سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025.

عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التقديم يتم من خلال الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات، وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية التي ستعلن لاحقًا.

فئات غير مسموح لها بالتقديم لحج الجمعيات الأهلية

حددت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن عددًا من الحالات المرضية التي يُمنع أصحابها من التقدم بطلبات الحج هذا العام حفاظًا على سلامتهم وسلامة البعثة، وجاءت الفئات المستبعدة على النحو التالي:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا منتظمًا. مرضى تليف الرئة والحالات التي تعاني من ضعف شديد في الجهاز التنفسي. حالات السمنة المفرطة المرضية التي تعيق الحركة وتزيد من مخاطر العدوى. الحالات المتقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام. السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة من الحمل. الأمراض النفسية ومرضى الزهايمر وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة. الأمراض المعدية النشطة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة مثل "السل الرئوي المفتوح" و"الحميات النزفية".

الفحص الطبي وإعادة التقييم قبل السفر

أوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يحق لها إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء المناسك بدنيًا وصحيًا، وذلك في المستشفيات المحددة من قبل إدارة المؤسسة.

كما تحتفظ المؤسسة بحق استبعاد أي حالة يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك بشكل آمن حتى وإن كانت من الفائزين بالقرعة الرسمية.

استمرار تلقي الطلبات حتى الغد

شددت وزارة التضامن على أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس 6 نوفمبر 2025، داعية الجمعيات الأهلية إلى سرعة تسجيل الراغبين قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما أكدت أن جميع مراحل القبول والفحص والقرعة ستتم إلكترونيًا لضمان الشفافية الكاملة.

أهداف تنظيم حج الجمعيات الأهلية

يأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتقديم خدمة حج متميزة لأعضاء الجمعيات الأهلية، تتسم بالرعاية الكاملة، والتنظيم الدقيق، والمستوى اللائق الذي يليق بسمعة البعثة المصرية، مع التركيز على توفير أفضل الخدمات الطبية والإدارية خلال فترة الحج لضمان راحة الحجاج المصريين منذ السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.