قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية
عبد العزيز جمال

تواصل المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ - 2026م، وذلك حتى غدًا الخميس الموافق 6 نوفمبر، في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج المقبل بأعلى مستوى من الانضباط والدقة.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا الموسم، وجاءت كالتالي:

حج الجمعيات الأهلية.

  • أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
  • أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي بالجمعية سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.
  • يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025.
  • عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التقديم يتم من خلال الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات، وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية التي ستعلن لاحقًا.

فئات غير مسموح لها بالتقديم لحج الجمعيات الأهلية

حددت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن عددًا من الحالات المرضية التي يُمنع أصحابها من التقدم بطلبات الحج هذا العام حفاظًا على سلامتهم وسلامة البعثة، وجاءت الفئات المستبعدة على النحو التالي:

  1. مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا منتظمًا.
  2. مرضى تليف الرئة والحالات التي تعاني من ضعف شديد في الجهاز التنفسي.
  3. حالات السمنة المفرطة المرضية التي تعيق الحركة وتزيد من مخاطر العدوى.
  4. الحالات المتقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام.
  5. السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة من الحمل.
  6. الأمراض النفسية ومرضى الزهايمر وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
  7. الأمراض المعدية النشطة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة مثل "السل الرئوي المفتوح" و"الحميات النزفية".

الفحص الطبي وإعادة التقييم قبل السفر

أوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يحق لها إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء المناسك بدنيًا وصحيًا، وذلك في المستشفيات المحددة من قبل إدارة المؤسسة.
كما تحتفظ المؤسسة بحق استبعاد أي حالة يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك بشكل آمن حتى وإن كانت من الفائزين بالقرعة الرسمية.

استمرار تلقي الطلبات حتى الغد

شددت وزارة التضامن على أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس 6 نوفمبر 2025، داعية الجمعيات الأهلية إلى سرعة تسجيل الراغبين قبل انتهاء المهلة المحددة.

 كما أكدت أن جميع مراحل القبول والفحص والقرعة ستتم إلكترونيًا لضمان الشفافية الكاملة.

أهداف تنظيم حج الجمعيات الأهلية

يأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتقديم خدمة حج متميزة لأعضاء الجمعيات الأهلية، تتسم بالرعاية الكاملة، والتنظيم الدقيق، والمستوى اللائق الذي يليق بسمعة البعثة المصرية، مع التركيز على توفير أفضل الخدمات الطبية والإدارية خلال فترة الحج لضمان راحة الحجاج المصريين منذ السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

 

حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية 2026 الجمعيات الأهلية موسم الحج فئات غير مسموح لها بالتقديم لحج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد