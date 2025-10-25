آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026.. الشروط وخطوات التسجيل

حج الجمعيات الأهلية 2026 .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا فتح باب التقديم لبرنامج حج الجمعيات الأهلية 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج عبر الجمعيات المعتمدة، حيث تسعى الوزارة إلى تنظيم موسم حج مميز يضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين، مع الالتزام بالضوابط الصحية والإجرائية التي حددتها الدولة المصرية.

وبحسب ما أكدته الوزارة، في بيان رسمي، فإن استقبال الطلبات بدأ رسميًا يوم 22 أكتوبر 2025، ويستمر حتى يوم 6 نوفمبر 2025، وهو آخر موعد للتقديم، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ المحدد، حيث سيتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الفرز الإلكتروني ثم إجراء القرعة العلنية منتصف نوفمبر المقبل عبر بوابة وزارة الداخلية.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين من بين المتقدمين ستُجرى في منتصف شهر نوفمبر 2025، لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين من مختلف المحافظات.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر البوابة المصرية للحج، مع إرسال رسائل نصية SMS للفائزين تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات اللاحقة، مثل سداد الدفعات المالية المطلوبة واستكمال المستندات اللازمة للسفر.

خطوات التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة التقديم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج، تسهيلًا على المواطنين في مختلف المحافظات، دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الجمعيات الأهلية.

خطوات التقديم تتم وفقًا للترتيب الآتي:

الدخول إلى البوابة المصرية للحج من الرابط الرسمي المخصص.

من الرابط الرسمي المخصص. اختيار خدمة تسجيل طلب حج الجمعيات الأهلية .

. إدخال بيانات الجمعية المسجل بها العضو بدقة كاملة.

تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم بشكل صحيح.

سداد الرسوم المقررة للتقديم من خلال أي وسيلة دفع إلكتروني معتمدة.

متابعة حالة الطلب عبر البوابة حتى موعد إجراء القرعة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، فسيتم استبعاد الطلب فورًا قبل إجراء القرعة الإلكترونية، وذلك لضمان دقة النظام وتجنب التلاعب.

الشروط العامة للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كل من يرغب في أداء الحج ضمن برنامج الجمعيات الأهلية لعام 2026، وجاءت على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية الأهلية ومسددًا لاشتراكه السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

ومسددًا لاشتراكه السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا. يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة التي ينتمي إليها المتقدم مقيدة قبل 1 يوليو 2025 .

. ألا تكون الجمعية محل تحقيق أو قضايا قضائية تخص حلها أو مجلس إدارتها.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة التي يتقدم منها، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي أو مستند الإقامة.

التي يتقدم منها، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي أو مستند الإقامة. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

وكامل الأهلية لأداء المناسك. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا حتى تاريخ 8 فبراير 2026 ، الموافق 20 شعبان 1447 هـ .

حتى تاريخ ، الموافق . يُستثنى من شرط السن المرافقون لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمرهم عن 18 عامًا .

. عدم اشتراط وجود محرم شرعي للنساء دون سن 45 عامًا.

للنساء دون سن 45 عامًا. يشترط عدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياة المتقدم، حيث يتم التأكد من ذلك بعد إعلان النتيجة من خلال شهادة التحركات.

شروط خاصة للمرافقين وكبار السن وذوي الإعاقة

أوضحت وزارة التضامن أنه يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تجاوزت أعمارهم 75 عامًا في 8 فبراير 2026.

كما يُلزم القانون بوجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقات الحركية أو البصرية وفقًا لتقارير طبية صادرة من مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة.

ويُشترط أيضًا أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل، وألا يكون المتقدم مسجلًا في أكثر من جهة سواء وزارة الداخلية أو الشركات السياحية، حيث يُعتمد الطلب الأول فقط المسجل على بوابة الحج الموحدة المصرية.

الضوابط الصحية لحج الجمعيات الأهلية 2026

أعلنت وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة التضامن، مجموعة من الضوابط الصحية التي يجب توافرها في المتقدمين لحج 2026، حرصًا على سلامة الحجاج في ظل الزحام الشديد خلال أداء المناسك.

وتتضمن الفئات غير المسموح لها بالتقدم ما يلي:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي دوري.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

المصابون بالأمراض القلبية أو الأورام أو التليف الكبدي المتقدم.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

المصابون بالأمراض النفسية أو الزهايمر.

الحالات المصابة بأمراض معدية نشطة مثل السل الرئوي المفتوح أو الحميات النزفية.

وأكدت الوزارة أن هذه الشروط تأتي التزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية والمعايير السعودية لضمان موسم حج آمن وصحي.

العدالة والشفافية في اختيار الحجاج

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن نظام القرعة الإلكترونية يضمن تكافؤ الفرص والشفافية التامة، إذ تُجرى القرعة علنًا بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرقابية والإعلاميين.

كما أشارت إلى أن الوزارة تتولى متابعة جميع الإجراءات الخاصة بالحج بدءًا من التسجيل وحتى العودة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والبعثة الرسمية المصرية في الأراضي المقدسة.

وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تقديم خدمة متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان راحة الحجاج المصريين منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلام.

رابط التسجيل وآخر موعد للتقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى البوابة المصرية للحج من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة، واستكمال الخطوات إلكترونيًا حتى 6 نوفمبر 2025، وهو آخر موعد لقبول الطلبات.

وبعد انتهاء فترة التقديم، لن يتم قبول أي طلب جديد، وستبدأ مباشرة مرحلة التحقق من البيانات تمهيدًا لإجراء القرعة منتصف نوفمبر، والإعلان عن النتائج رسميًا على الموقع.