بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

يجري حاليًا تجريد الأمير أندرو رسميًا من ألقابه وأوسمته، حيث سيُعرف من الآن فصاعدًا باسم أندرو ماونتباتن وندسور، وقد أُبلغ بالتنازل عن عقد إيجاره لمدة 75 عامًا للنزل الملكي، القصر الضخم الذي عاش فيه لأكثر من عقدين.

يأتي هذا القرار في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقة الأمير أندرو بجيفرى إبستين، حيث تم الاستخفاف بموقف العائلة المالكة تجاه ما يعرف بتهم التحرش والجرائم الجنسية.

بحسب "سي إن إن"، لا يُعرف حتى الآن موعد مغادرة أندرو وندسور، غرب العاصمة البريطانية لندن، إلى مقر إقامة الملك في ريف نورفولك.

وفيما يلي، تفاصيل قصر ساندرينغهام الذي سيتخذه أندرو قريبًا مقرًا له.

أين سيعيش الأمير أندرو؟

وافق أندرو على الانتقال من مسكنه الملكي المكون من 30 غرفة، والذي كان يتشاركه مع زوجته السابقة سارة فيرجسون في وندسور جريت بارك، إلى منزل جديد في ساندرينغهام.

كان هذا العقار محبوبًا من قبل الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، ويُقال إنه الآن ملاذ مفضل للملك تشارلز، شقيق أندرو الأكبر، والملكة كاميلا.

ويحرص قصر باكنغهام على انتقال أندرو إلى العقار الريفي، الذي يبعد حوالي 160 كيلومترًا شمال لندن، في أقرب وقت ممكن. لكن مصدرًا ملكيًا صرّح لشبكة CNN، بأن هذا لن يحدث على الفور.

ويرجع ذلك إلى أن تقديم إشعار، والتنازل عن عقد الإيجار، والإجراءات الشكلية الأخرى المتعلقة بالانتقال - وهو ما يشبه شراء منزل - قد يجعل العملية طويلة الأمد.

تاريخ قصر ساندرينغهام

اشترت الملكة فيكتوريا قصر ساندرينغهام عام 1862 لابنها الأكبر ووريثها ألبرت، الذي أصبح فيما بعد إدوارد السابع، والذي كان قد بلغ من العمر 21 عامًا.

كان القصر منزلًا خاصًا لخمسة أجيال من ملوك بريطانيا، وهو المكان الذي تجتمع فيه العائلة المالكة تقليديًا للاحتفال بعيد الميلاد كل عام.

ربما يكون قصر ساندرينغهام أشهر قصر فخم في نورفولك، على الساحل الشرقي لإنجلترا. يمتد هذا العقار الضخم على مساحة تقدر بـ20 ألف فدان، منها 600 فدان من الحدائق الملكية وحوالي 150 عقارًا.

ومنذ شرائه، ساهم كل ملك في تطويره على مر السنين. اكتمل بناء المنزل الرئيسي عام 1870، وأُضيفت قاعة رقص بعد 13 عامًا. أما أماكن إقامة الضيوف والموظفين، فقد بدأت في تسعينيات القرن التاسع عشر.

وقد خضع الفندق لتجديد شامل في عام 1975 عندما تم هدم أكثر من 100 غرفة في جناح الخدمة "لإزالة العفن الجاف وتوفير تكاليف التدفئة ونقل المطابخ إلى أقرب إلى غرفة الطعام"، وفقًا لموقع ساندرينغهام الإلكتروني. وكان المنزل أيضًا موقع أول بث تلفزيوني لعيد الميلاد للملكة إليزابيث الثانية عام 1957.

وتقع داخل أسوار المنزل كنيسة القديسة مريم المجدلية، التي يستخدمها آل وندسور بانتظام كمكان للعبادة عند إقامتهم. وقد أصبح من التقاليد رؤية العائلة تسير إليها كل صباح عيد ميلاد، مُحيّين المُهنئين على طول الطريق، ويضم العقار أيضًا مزرعة عضوية، ومنشرة، وعقارات سكنية وتجارية، وأبرشيات ومجتمعات محلية.

جدير بالذكر أنه لا يقيم أي فرد من أفراد العائلة المالكة في قصر ساندرينغهام بشكل دائم هذه الأيام، لكن الملك تشارلز يزور هذا العقار الفخم باستمرار. ويضم هذا العقار الفخم العديد من العقارات التي كان الملك يأوي فيها شقيقه.