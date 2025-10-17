قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب قضية إبستين.. الأمير أندرو يعلن تخليه عن ألقابه الملكية

الملك تشارلز و الأمير أندرو
الملك تشارلز و الأمير أندرو
فرناس حفظي

أعلن الأمير أندرو اليوم (الجمعة) أنه يتخلى عن لقبه الرسمي "دوق يورك"، وسط تجدد الفضيحة المحيطة بصداقته مع الجاني الجنسي جيفري إبستين، على الرغم من استمراره في نفي الاتهامات الموجهة إليه.

ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام أن القرار اتُخذ بالتشاور مع العائلة المالكة، وأن أندرو نفسه قال: "إن الادعاءات المستمرة ضدي تُشتت الانتباه عن عمل جلالته والعائلة المالكة". 

ووفقًا لمصادر القصر، دخل القرار حيز التنفيذ فورًا، ويشمل التخلي عن استخدام الألقاب الرسمية. وسيظل أندرو يُنادى "الأمير أندرو" وفقًا لكونه ابنًا للملك، كما هو منصوص عليه في مرسوم ملكي صدر عام ١٩١٧.

تأتي هذه الخطوة بعد نشر أولى مقتطفات من مذكرات فرجينيا جيوفري، التي اتهمت الأمير باغتـ صابها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، بعد أن كشف عنها جيفري إبستين.

في أبريل الماضي، عُثر على جيوفري ميتة في منزلها بأستراليا، عن عمر ناهز 41 عامًا. ووفقًا للتقارير، انتـ حرت جيوفري بعد معاناة طويلة من مشاكل نفسية وصحية.

تم الكشف عن قضية أندرو-إبستاين لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنها عادت إلى الأجندة العامة في العام الماضي، على الرغم من العثور على إبستاين ميتًا في زنزانته في عام 2019.

في السنوات الأخيرة، نفى أندرو هذه الاتهامات، لكنه توصل في عام 2022 إلى تسوية مالية خارج المحكمة في دعوى قضائية رفعها جيفري في الولايات المتحدة.

شكّلت مقابلة بي بي سي عام ٢٠١٩، التي حاول فيها الدفاع عن اسمه وشرح صلاته بإبستاين، نقطة تحول في تراجع مكانته العامة. بعد ذلك، أُجبر على الاستقالة من جميع مناصبه الرسمية، وأُبعد عن المحسوبية العسكرية والعامة، وأصبح شخصية هامشية في حياة القصر.

بتصريحه الحالي، يحاول أندرو إنهاء فترة طويلة من الإحراج للملكية البريطانية، التي سعت لسنوات للنأي بنفسها عنه. ووفقًا للمعلقين، فإن تخليه عن لقب دوق يورك هو محاولة للتقليل من الضرر الذي لحق بصورة العائلة المالكة، لا سيما في ظل عودة قضية إبستين إلى النقاش العام في بريطانيا وحول العالم.

ورغم تخليه عن ألقابه، سيظل أندرو يعتبر أميراً وفقاً لقانون الخلافة البريطاني، لكن مكانته في المملكة أصبحت رمزية فحسب.

الأمير أندرو دوق يورك جيفري إبستين قصر باكنغهام العائلة المالكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

النجم مدحت صالح

مدحت صالح يبدأ حفله في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 بالأوبرا

أنغام

فستان أسود طويل.. أنغام تبدأ حفلها في قطر

فرج الموجي و كنزي في مهرجان الموسيقى العربية

فرج الموجي وكنزي في فقرة غنائية مميزة ضمن مهرجان الموسيقى العربية

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد