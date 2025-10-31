تشارلز الثالث يأمر بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية.. ما السبب؟

في خطوة غير مسبوقة تشهدها العائلة المالكة البريطانية، أعلن الملك تشارلز الثالث عن تجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية.

يأتي هذا القرار في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقة الأمير أندرو بجيفرى إبستين، حيث تم الاستخفاف بموقف العائلة المالكة تجاه ما يعرف بتهم التحرش والجرائم الجنسية.

قرار تجريد الأمير أندرو

في بيان رسمي، أكد القصر الملكي أن الأمير أندرو سيتغير اسمه ليصبح أندرو ماونتباتن وندسور، أي أنه لن يعود يحمل لقب أمير، وهو الأمر الذي يشكل حدثًا بارزًا نظرًا لأنه كان يحمل هذا اللقب منذ طفولته كابن للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتوجب على أندرو الانتقال من مقر إقامته الملكي في نزل رويال لودج إلى "سكن خاص".

تأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط المتزايدة التي واجهها القصر من قبل وسائل الإعلام والجمهور لإخراج الأمير أندرو من المشهد الملكي. وكانت هذه الضغوط قد ازدادت بعد أن أعلن الأمير أندرو عن تخليه عن لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر، وهو ما يعكس التأثير السلبي الذي أحدثته فضيحة إبستين على سمعته وسمعة العائلة المالكة.

من المعروف أن فضيحة إبستين أثرت بشكل كبير على العديد من الشخصيات العامة، لكن يبدو أن تردد العائلة المالكة في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأمير أندرو قد زاد من حدة الانتقادات.

وفي أعقاب الاتهامات التي وُجهت إليه من قبل الضحية الشهيرة فيرجينيا روبرتس جيوفرى، كان من الواضح أن العائلة المالكة تحتاج إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا لصالح تلك السيدات.

تفاصيل فضيحة إبستين

تراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاما والذي خسر لقبه الملكي ولقب "دوق يورك" بأثر فوري، بسبب قربه من إبستين، رجل الأعمال الأمريكي الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

واكتسب أندرو سمعة باعتباره أميرا لعوبا، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الراحلة، جردت الأمير أندرو من واجباته الملكية، بعد مقابلة كارثية أجراها مع "بي بي سي نيوزنايت" عام 2019، على خلفية الفضيحة التي أحاطت بعلاقاته مع إبستين.

جدير بالذكر أن جيفري إبستين كان ممولا أمريكيا تورط في شبكة استغلال جنسي للأطفال، وقد اعتقل عام 2019 بتهم الاتجار بالجنس واستغلال القاصرات. توفي في زنزانته بسجن مانهاتن في أغسطس من نفس العام، وأعلنت السلطات أنه انتحر، لكن موته أثار الجدل والنظريات حول الوفاة الغامضة بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة ومخاوف من احتمال التستر على معلومات حساسة.