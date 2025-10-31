قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تشارلز الثالث يأمر بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية.. ما السبب؟

الأمير أندرو
الأمير أندرو
أحمد أيمن

في خطوة غير مسبوقة تشهدها العائلة المالكة البريطانية، أعلن الملك تشارلز الثالث عن تجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية. 

يأتي هذا القرار في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقة الأمير أندرو بجيفرى إبستين، حيث تم الاستخفاف بموقف العائلة المالكة تجاه ما يعرف بتهم التحرش والجرائم الجنسية.

قرار تجريد الأمير أندرو

في بيان رسمي، أكد القصر الملكي أن الأمير أندرو سيتغير اسمه ليصبح أندرو ماونتباتن وندسور، أي أنه لن يعود يحمل لقب أمير، وهو الأمر الذي يشكل حدثًا بارزًا نظرًا لأنه كان يحمل هذا اللقب منذ طفولته كابن للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. 

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتوجب على أندرو الانتقال من مقر إقامته الملكي في نزل رويال لودج إلى "سكن خاص".

تأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط المتزايدة التي واجهها القصر من قبل وسائل الإعلام والجمهور لإخراج الأمير أندرو من المشهد الملكي. وكانت هذه الضغوط قد ازدادت بعد أن أعلن الأمير أندرو عن تخليه عن لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر، وهو ما يعكس التأثير السلبي الذي أحدثته فضيحة إبستين على سمعته وسمعة العائلة المالكة.

من المعروف أن فضيحة إبستين أثرت بشكل كبير على العديد من الشخصيات العامة، لكن يبدو أن تردد العائلة المالكة في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأمير أندرو قد زاد من حدة الانتقادات. 

وفي أعقاب الاتهامات التي وُجهت إليه من قبل الضحية الشهيرة فيرجينيا روبرتس جيوفرى، كان من الواضح أن العائلة المالكة تحتاج إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا لصالح تلك السيدات.

تفاصيل فضيحة إبستين

تراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاما والذي خسر لقبه الملكي ولقب "دوق يورك" بأثر فوري، بسبب قربه من إبستين، رجل الأعمال الأمريكي الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

واكتسب أندرو سمعة باعتباره أميرا لعوبا، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الراحلة، جردت الأمير أندرو من واجباته الملكية، بعد مقابلة كارثية أجراها مع "بي بي سي نيوزنايت" عام 2019، على خلفية الفضيحة التي أحاطت بعلاقاته مع إبستين.

جدير بالذكر أن جيفري إبستين كان ممولا أمريكيا تورط في شبكة استغلال جنسي للأطفال، وقد اعتقل عام 2019 بتهم الاتجار بالجنس واستغلال القاصرات. توفي في زنزانته بسجن مانهاتن في أغسطس من نفس العام، وأعلنت السلطات أنه انتحر، لكن موته أثار الجدل والنظريات حول الوفاة الغامضة بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة ومخاوف من احتمال التستر على معلومات حساسة.

الأمير أندرو تجريد الأمير أندرو فضيحة إبستين الملك تشارلز الثالث العائلة المالكة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

علي غنيم: المتحف الكبير تجربة سياحية فريدة تقدمها مصر للعالم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

القس أندريه زكي والرئيس السيسي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد