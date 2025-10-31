قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح أسطوري للمتحف الكبير بمشاركة قادة وملوك العالم .. وفقرات فنية تحكي عظمة التاريخ المصري في أبهى صورة
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أمينة الدسوقي

مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر 2025، واحتفالا بهذا الحدث التاريخي الذي يعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة، اجتاح التريند على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة تحويل الصور الشخصية إلى صور ملكية فرعونية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في موجة من الاحتفالات الرقمية التي جمعت بين الماضي والحاضر.

من أين بدأ هذا الترند؟

يعود السبب في تزايد شعبية الزي الفرعوني الرقمي إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 50,000 قطعة أثرية، واحدا من أكبر المتاحف في العالم، ويعتبر أحد أكبر الأحداث الثقافية هذا العام، مع اقتراب الافتتاح، بدأ العديد من المستخدمين في مشاركة صورهم بالزي الفرعوني كنوع من التعبير عن انتمائهم لهذا الحدث العظيم.

إقبال على التحديات والتحولات البصرية على السوشيال ميديا فمن المعروف أن منصات مثل تيك توك وفيسبوك تتفاعل بشكل كبير مع التحديات البصرية، مما دفع الكثيرين لتحويل صورهم إلى ملوك وملكات فرعونيين عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

المتحف المصري الكبير

كما تتضمن أسباب تزايد شعبية الزي الفرعوني الرقمي سهولة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أن التطور التكنولوجي جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع ومع أدوات مثل فلتر "AI Cleopatra" على Media.io أو أداة "AI Ancient Egyptian Fashion Generator" على A1.art، يمكن للمستخدمين تعديل صورهم بسهولة ودون الحاجة إلى برامج معقدة.

كيف يمكنك تحويل صورتك إلى ملك فرعوني؟

إليك خطوات بسيطة لتحويل صورتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

-اختيار الصورة الأصلية احرص على اختيار صورة واضحة، ويفضل أن تكون الإضاءة جيدة والخلفية بسيطة.

- استخدام الأدوات المناسبة اختر أداة مثل Media.io أو A1.art التي تقدم فلاتر وتصاميم فرعونية حصرية، أو جرب منصات مثل Gemini التي تعتمد على الأوامر النصية (Text-to-Image).

-تحميل الصورة وتخصيص النمط، بمجرد تحميل الصورة، اختر الأنماط المختلفة مثل تاج الفرعون، الرداء الملكي، أو حتى خلفيات الأهرامات.

-إنشاء الصورة وتحسينها، بعد التعديل، اضغط على Generate لتوليد الصورة، ثم قم بمراجعتها وتحسينها باستخدام برامج مثل Canva أو Photoshop.

-مشاركة الصورة على السوشيال ميديا، لا تنسي أن تحفظ الصورة بدقة عالية وتشاركها باستخدام الوسوم الشهيرة مثل #أنا_فرعوني و**#المتحف_المصري_الكبير**.

وشارك العديد من الفنانين من بينهم نيلي كريم وسون بدر وأيضا الفنان خالد الصاوي صورا لهم بالزي الفرعوني تزامنا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير عبر حساباتهم على "فيسبوك.

إشادة بالثقافة المصرية عبر الذكاء الاصطناعي

ليس هذا الترند فقط بمثابة احتفال، بل يعكس أيضًا كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تدمج الماضي العريق مع المستقبل المشرق، ففي ظل تزايد الاهتمام بحضارة مصر القديمة، أصبح تحويل صور الأشخاص إلى ملوك وملكات فرعونيين تعبيرا عن الانتماء والاعتزاز بهويتنا الثقافية.

الافتتاح الرسمي للمتحف

سيتم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر 2025، وهو الحدث الذي سيجمع شخصيات بارزة من كافة أنحاء العالم للاحتفال بأكبر تجمع لآثار مصرية في مكان واحد ومن المتوقع أن يعزز المتحف مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، ويكون منارة ثقافية تستقطب الزوار من مختلف الدول.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري افتتاح المتحف المصري ملكية فرعونية

