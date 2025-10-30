قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية .. هيئة الدواء توضح
حسب التوقيت الشتوي.. المواعيد الرسمية لعمل مترو الأنفاق 2025 والقطار الكهربائي الخفيف
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تعيد رسم خريطة الثقافة في الشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، في احتفالية تُعد الأكبر من نوعها على الإطلاق، ليصبح هذا الصرح العالمي علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإنسانية، ومصدر فخر لكل مصري، فالمتحف لا يمثل مجرد منشأة أثرية جديدة، بل حدثاً ثقافياً وتاريخياً يعيد وضع مصر في صدارة المشهد الحضاري العالمي.

أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم

يقع المتحف على بُعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، ليكون أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور المصرية القديمة حتى العصر اليوناني الروماني، من بينها مجموعة توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد وتضم نحو 5000 قطعة ذهبية.

طفرة سياحية واقتصادية متوقعة

الاهتمام العالمي بالافتتاح انعكس على نسب الإشغال الفندقي التي وصلت إلى 100%، وسط توقعات بزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر بنحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة، كما تم تحديد أسعار تذاكر الدخول لتكون مناسبة مقارنة بضخامة المشروع الذي تجاوزت تكلفته 1.5 مليار دولار.

منصة ثقافية وإبداعية للمستقبل

يتجاوز المتحف المصري الكبير دوره كمخزن للآثار، ليصبح منصة ثقافية متكاملة تجمع بين العرض والتعليم والبحث العلمي والتفاعل الدولي، فمن خلال المعارض المؤقتة وورش الترميم والبرامج التعليمية والمبادرات الرقمية، أصبح المتحف مركزاً للحوار الثقافي بين الحضارات، ومنبراً يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق.

دبلوماسية ثقافية برؤية جديدة

أعاد المتحف صياغة مفهوم "القوة الناعمة المصرية"، إذ لا يهدف فقط إلى عرض الآثار، بل إلى تعزيز مكانة مصر كقائد ثقافي للمنطقة. فبينما تستخدم الدول المتاحف لتوسيع نفوذها الثقافي، تستخدم مصر هذا الصرح لتجديد رسالتها الحضارية التي تربط بين ماضي المنطقة وحاضرها في إطار إنساني شامل.

مركز بحثي وتعليمي عالمي

يضم المتحف واحداً من أحدث مراكز الترميم والبحث في العالم، يستقبل علماء وآثاريين من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتعاون الأكاديمي. ويعمل هذا المركز على إعداد جيل جديد من المتخصصين في علوم الآثار والترميم الرقمي، ما يجعل المتحف منارة تعليمية إقليمية.

مبادرات عربية لحماية التراث

أطلق المتحف مبادرات لتدريب الشباب العربي في مجالات الثقافة والتراث، في خطوة تهدف إلى بناء وعي عربي موحد لحماية الموروث الحضاري المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات تتعلق بالنزاعات والتهريب والدمار الثقافي.

تكنولوجيا وذكاء اصطناعي في خدمة التاريخ

يعتمد المتحف على أحدث تقنيات العرض والإضاءة والتفاعل الرقمي، ويُعد نموذجاً للمؤسسات الثقافية المستقبلية في الشرق الأوسط، حيث يجتمع التاريخ والتكنولوجيا في تجربة فريدة تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وحضارته.

المتحف المصري الكبير أهرامات الجيزة الحضارة المصرية السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

المتحف الكبير

أسوشيتد برس: المتحف الكبير أحد المشاريع الضخمة للرئيس السيسي لدعم الاقتصاد المصري

قرار جمهوري

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

المتحف المصري الكبير

سفراء أجانب: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي فريد يتوج سلسلة إنجازات مصر

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد