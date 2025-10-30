سفراء أجانب: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي فريد يتوج سلسلة إنجازات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الثقافي الأكبر في تاريخنا الحديث وهو افتتاح المتحف المصري الكبير حيث تتجه أنظار العالم نحو مصر - منارة الحضارة الإنسانية العظيمة وقبلة الثقافة والفنون علي مر التاريخ.



ويتطلع السفراء الأجانب المعتمدون لدي مصر لرؤية هذا الحدث الثقافي الفريد الذي يأتي تتويجا لسلسلة من الإنجازات التي حققتها مصر خلال شهر أكتوبر الجاري بداية من التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وصولا إلى حصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان.



وفي هذا السياق .. قال السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس: "أنه لمن دواعي سروري البالغ أن أشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بصفتي سفيرا لألمانيا لدي مصر وأن احتفل بتاريخ مصر الغني وثقافتها، مؤكدا أن هذا المتحف الاستثنائي هو أيضاً رمز للتعاون الوثيق بين مصر وألمانيا ولالتزامنا المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي للبشرية.

ومن جانبه .. أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن المتحف المصري الكبير يعد متحفا مبتكرا وجديدا في ضوء استخدام أحدث التكنولوجيات من أجل أن يعرف العالم تراث مصر الثقافي والأثري .. معربا عن ثقته بأن هذا المتحف المميز سيجذب انتباه السائحين الأجانب، بما فيهم الروس، الذين يُعدّون من أبرز زوار مصر من حيث عددهم.



ومن جانبها .. ثمنت سفيرة رومانيا بالقاهرة آوليفيا تودرين، سلسلة الانتصارات الباهرة التي حققتها مصر في شهر أكتوبر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من المؤسسات الوطنية وذلك بالتزامن مع قرب حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، ووصفته بأن هذا هو الخريف الذهبي لمصر والتي سيكتب المؤرخون والمحللون والروائيون الكتب والأبحاث عنه في السنوات القادمة .



وأكدت تودرين، أن التتويج الثقافي لهذا الخريف الذهبي، الذي سوف يجلب الفرحة والفخر الهائل لجميع المصريين في مصر وحول العالم، سيكون بلا شك حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير .. موضحة أن الشعب المصري لديه أسباب الفخر أكثر من أي وقت مضى بالمتحف، وبالإنجازات الاستثنائية التي تحققت في غضون أسبوعين فقط، وبالاهتمام والتقدير والاحترام الذي ينظر به العالم أجمع إلى مصر الآن.



وفي الإطار نفسه..أكد سفير أوكرانيا بالقاهرة، ميكولا ناهورني، أن المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا رائدًا يعكس بوضوح بُعد النظر والنهج الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، في سعيهما إلى صون التراث التاريخي للبلاد، ودراسته، ونشره على نطاق واسع.



وبدوره .. قال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، إن المتحف المصري الكبير يعد منارةً للتراث الإقليمي ومركزًا عالميًا للدراسات الحضارية القديمة وبالنسبة لأوزبكستان،فهو فرصة لتعميق الحوار الثقافي، وتبادل المعرفة الفنية، وإقامة المعارض المشتركة التي تُسلّط الضوء على تاريخ متوازي للتجارة والفنون والحرف اليدوية.



وأكد سفير اليونان بالقاهرة، نيقولاوس باباجيورجيو، أن المتحف المصري الكبير يعد إنجازا عظيما ومصدرا للفخر المستحق، موضحا أن مصر سوف تحتفل بعد أيام قليلة بافتتاح هذا المتحف الذي سيبرز أروع الحضارات التي أبدعها البشر.



كما قال سفير صربيا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحفا - أنه موطن جديد رائع لبعض من أعظم كنوز البشرية حيث تُكرم هذه المؤسسة الجميلة والحديثة الإرث المذهل للحضارة المصرية مع تبني التكنولوجيا والتصميم الحديث، وواصفه "بأنه شهادة للفخر الثقافي والتقدم والتعاون العالمي".



وأكد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك، أن المتحف المصري الكبير يضم بعضا من أروع المجموعات التاريخية في العالم، موضحا أن التراث التاريخي لمصر ملكٌ للشعب المصري،وكذلك للبشرية جمعاء.

وقال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسينك، إن المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا باهرًا، لا سيما لدوره في الحفاظ على تراث الحضارة المصرية القديمة، ولحجمه وتصميمه.



فيما أكد سفير البوسنة والهرسك ثابت سوباشيتش، أن العالم سوف يشهد إنجازًا جديدًا ومشروعًا ثقافيًا وإنشائيًا ضخمًا والذي يقع في الجيزة وبهذا سنقنع العالم، مجددًا بأن مصر هي حقًا أم الدنيا مضيفا أن المتحف المصري الكبير سوف يكون كنزًا عظيمًا آخر من كنوز القوة الناعمة المصرية وأن هذا سيكون لمصلحة العالم أجمع.



وقال سفير التشيك بالقاهرة، إيفان يوكل، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا له مغزي كبير .. مشيرا إلى أن جمهورية التشيك تعتبر المتحف المصري الكبير رمزا للتعاون في مجال التنقيب عن الاثار في ضوء مساهمة العلماء التشيك في البحث عن الأثار المصرية والكتابة الهيروغليفية منذ أكثر من 100 عام.

