فقرات فنية.. مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة تحتفل بالحدث الأهم افتتاح المتحف المصري الكبير

احتفلت مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة اليوم الخميس بالحدث الأهم والأكبر وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير من خلال الإذاعة المدرسية وفقراتها التى تحدثت عن الحدث الأهم وكلمة عن المتحف ومقتنياته من المعلمة أميرة معوض إحدى معلمات المدرسة.

وقال أحمد صلاح مدير مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة إن اليوم الخميس نظمت المدرسة احتفالا خلال فترة الإذاعة المدرسية شملت عرضا عن المتحف المصري الكبير مع فقرة فنية بمشاركة طلاب المدرسة.

حيث تحتفل المدارس اليوم الخميس بالحدث الأهم والأكبر وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى يتم افتتاحه السبت 1 نوفمبر 2025

ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.