الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
محافظات

فقرات فنية.. مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة تحتفل بالحدث الأهم افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

احتفلت مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة اليوم الخميس بالحدث الأهم والأكبر وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير من خلال الإذاعة المدرسية وفقراتها التى تحدثت عن الحدث الأهم وكلمة عن المتحف ومقتنياته من المعلمة أميرة معوض إحدى معلمات المدرسة. 

وقال أحمد صلاح مدير مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة إن اليوم الخميس نظمت المدرسة احتفالا خلال فترة الإذاعة المدرسية شملت عرضا عن المتحف المصري الكبير مع فقرة فنية بمشاركة طلاب المدرسة. 

حيث تحتفل المدارس اليوم الخميس بالحدث الأهم والأكبر وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى يتم افتتاحه السبت 1 نوفمبر 2025

ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

