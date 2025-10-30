خلال حربه مع الهكسوس.. زاهي حواس: مومياء الملك سقنن رع كشفت عن تعرضه لـ7 ضربات فى الرأس والوجه

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار الكبير، أن الأشعة المقطعية لمومياء الملك سقنن رع كشفت عن تعرضه لـ7 ضربات فى الرأس والوجه وإصابته بجروح قاتلة بسبب حروبه مع الهكسوس.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يشعر بقرب اكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي، معلنا أن تفرغه للكشف الأثري أصبح هواية وغواية وترفيه ومتعة سيستمر بها حتى آخر حياته.

وتابع عالم الأثار الكبير، أن المومياوات لا تحمل أفكارا ولا تحتفظ بأسرار كما يروح البعض؛ لأن كل مومياء كُشف سرها من خلال الأشعة المقطعية وكل ما يخص خطوات التحنيط ومواد التحنيط ومجوهراتها وطريقة الموت والتمائم.

وأشار زاهي حواس إلى أن الأمراض التي انتشرت بين الفراعنة كانت السرطان والسكر والسكتة القلبية.