بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاتصالات في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير.. وسفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة| أخبار التوك شو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قصر باكنجهام: الأمير أندرو يفقد لقبه ويغادر مقر إقامته

فرناس حفظي

قال قصر باكنغهام في بيان إن الأمير أندرو سيفقد لقبه ويغادر مقر إقامته الملكي بعد علاقاته مع المتحرش بالأطفال جيفري إبستين. 

وفي وقت سابق، أعلن الأمير أندرو، أنه يتخلى عن لقبه الرسمي "دوق يورك"، وسط تجدد الفضيحة المحيطة بصداقته مع الجاني الجنسي جيفري إبستين، على الرغم من استمراره في نفي الاتهامات الموجهة إليه.

ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام، أن القرار اتُخذ بالتشاور مع العائلة المالكة، وأن أندرو نفسه، قال: "إن الادعاءات المستمرة ضدي تُشتت الانتباه عن عمل جلالته والعائلة المالكة".

ووفقًا لمصادر القصر، دخل القرار حيز التنفيذ فورًا، ويشمل التخلي عن استخدام الألقاب الرسمية. وسيظل أندرو يُنادى "الأمير أندرو" وفقًا لكونه ابنًا للملك، كما هو منصوص عليه في مرسوم ملكي صدر عام ١٩١٧.

تأتي هذه الخطوة بعد نشر أولى مقتطفات من مذكرات فرجينيا جيوفري، التي اتهمت الأمير باغتـ صابها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، بعد أن كشف عنها جيفري إبستين.

في أبريل الماضي، عُثر على جيوفري ميتة في منزلها بأستراليا، عن عمر ناهز 41 عامًا. ووفقًا للتقارير، انتـ حرت جيوفري بعد معاناة طويلة من مشاكل نفسية وصحية.

تم الكشف عن قضية أندرو-إبستاين لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنها عادت إلى الأجندة العامة في العام الماضي، على الرغم من العثور على إبستاين ميتًا في زنزانته في عام 2019.

في السنوات الأخيرة، نفى أندرو هذه الاتهامات، لكنه توصل في عام 2022 إلى تسوية مالية خارج المحكمة في دعوى قضائية رفعها جيفري في الولايات المتحدة.

شكّلت مقابلة بي بي سي عام ٢٠١٩، التي حاول فيها الدفاع عن اسمه وشرح صلاته بإبستاين، نقطة تحول في تراجع مكانته العامة. بعد ذلك، أُجبر على الاستقالة من جميع مناصبه الرسمية، وأُبعد عن المحسوبية العسكرية والعامة، وأصبح شخصية هامشية في حياة القصر.

بتصريحه الحالي، يحاول أندرو إنهاء فترة طويلة من الإحراج للملكية البريطانية، التي سعت لسنوات للنأي بنفسها عنه. ووفقًا للمعلقين، فإن تخليه عن لقب دوق يورك هو محاولة للتقليل من الضرر الذي لحق بصورة العائلة المالكة، لا سيما في ظل عودة قضية إبستين إلى النقاش العام في بريطانيا وحول العالم.

ورغم تخليه عن ألقابه، سيظل أندرو يعتبر أميراً وفقاً لقانون الخلافة البريطاني، لكن مكانته في المملكة أصبحت رمزية فحسب.

