فن وثقافة

إيرادات السينما أمس .. تفوق درويش عمرو يوسف والشاطر أمير كرارة الوصيف

درويش
درويش
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الخميس  ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

أفلام عربية 2025

فيلم درويش 

حقق فيلم درويش إيرادات وصلت إلى 1,064,837 جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

فيلم  ماما وبابا 

فيما حقق الفيلم ايرادات وصلت الي 506,368 جنية   . 

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي، تدور أحداث العمل في اطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهم العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، حيث ان تحدث مفاجأة غير متوقعه، حيث تنتقل ارواحهما في اجساد بعضهم البعض، مما يسفر عن العديد من المواقف الكوميديا.

اقرأ أيضًا:

فيلم  الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت الي 655,738 جنيه .

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم  روكي الغلابة 

أما  فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم فقد حقق في  شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت الي  430,067 جنية  .

فيلم ضي

وحقق الفيلم ايرادات وصلت الي 365,549 جنية ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

 

فيلم  أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى 37,779 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر

