جمال شعبان يقدم روشتة للمواطنين قبل الشتاء

وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، بعض النصائح للمواطنين خلال فصل الشتاء المقبل خلال الفترة المقبلة، وخلال انخفاض درجات الحرارة، قائلا:" ياريت ننام فترة كافية خلال اليوم".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يحذر من تحويل الليل للنهار، والسهر عبر السوشيال ميديا، وطالب بوضع الموبايل خارج غرفة النوم.

ولفت إلى أن الابتعاد عن شاشة الموبايل يجعل نوم الشخص عميق، لآن النوم المتقطع يسبب مشكلات قلبية، وأزمات قلبية، ولذلك على الجميع الحذر من الأزمات القلبية خلال الشتاء.

الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي



وأشار إلى أن الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي، وكثرة استخدام المضاد الحيوي؛ تتسبب في تدمير المناعة، ولذلك تنصح المواطنين بعدم تناول المضاد الحيوي إلا بتعليمات الطبيب، وأن تكون لمدة محددة.