هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
جمال شعبان: السيطرة على ضغط الدم تحمي من الفشل الكلوي

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ضغط الدم يؤثر على القلب والمخ، والعين والكلى، وأن سبب انتشار الفشل الكلوي في مصر ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وليست المياه الملوثة كما يردد البعض.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن مصر بها 26 % من البالغين مصابون بالضغط، وأن الكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون بالضغط.

الفشل الكلوي

 

ولفت إلى أن السيطرة على ضغط الدم تحمي من الفشل الكلوي، وتحمي من مشكلات الشبكية بالعين، ويحمي من السكتة الدماغية، وتحمي من أشياء كثيرة يصاب بها الشخص.

جمال شعبان ضغط الدم الفشل الكلوي

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

علي سيد الأهل

موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل

عمرو دياب

عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

احمد فهمي وهنا الزاهد

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

