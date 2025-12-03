جمال شعبان: السيطرة على ضغط الدم تحمي من الفشل الكلوي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ضغط الدم يؤثر على القلب والمخ، والعين والكلى، وأن سبب انتشار الفشل الكلوي في مصر ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وليست المياه الملوثة كما يردد البعض.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن مصر بها 26 % من البالغين مصابون بالضغط، وأن الكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون بالضغط.

الفشل الكلوي

ولفت إلى أن السيطرة على ضغط الدم تحمي من الفشل الكلوي، وتحمي من مشكلات الشبكية بالعين، ويحمي من السكتة الدماغية، وتحمي من أشياء كثيرة يصاب بها الشخص.