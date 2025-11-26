جمال شعبان ينصح المواطنين بالتواجد في القرية الريفية مرة بالأسبوع

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه ينصح المواطنين بالتواجد في القرية الريفية مرة في الأسبوع، وأن يبتعد كل مواطن عن التلوث والتدخين، قدر الإمكان وذلك من أجل الحصول على هواء نظيف.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه ينصح المواطنين بالنوم لساعات كافية، موضحًا أن عدم النوم في الليل يسبب مشكلات صحية.

النوم الصحي

ولفت إلى أن النوم لمدة أقل من 5 ساعات تسبب مشكلات صحية كثيرة، ولذلك ننصج المواطنين بالنوم لمدة لا تقل عن 5 ساعات لعدم الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن عدم النوم الصحي يسبب مشكلات بـ الكوليسترول وضغط الدم، ولذلك على مواطن الحفاظ على صحته.