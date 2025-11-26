جمال شعبان يقدم نصائح لحماية القلب من الأمراض خلال الشتاء

قدم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، 5 خطوات ونصائح لحماية الجسم والقلب من الأمراض خلال فصل الشتاء، منها عدم التعرض لـ الهواء، وأن الشخص إذا كان في أماكن بها اختلاف في درجات الحرارة؛ يجب أن يكون معه “جاكيت” لارتدائه في حالة الشعور بأن هناك انخفاضا في درجة حرارة الجو.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه ينصح بتناول الطفل مشروبا قريبا من درجة حرارة الجسم، ويجب عدم تناول مشروبا ساخنا في أثناء الخروج من المنزل.

ولفت إلى أنه ينصح بأن تكون الملابس طبقات، وليست طبقة واحد، مشيرا إلى أن إصابة الشخص بارتفاع في درجات الحرارة لا تعني تناوله لـ مضاد حيوي؛ لأن هذا غير صحيح.

الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي

وأشار إلى أن الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي، وكثرة استخدام المضاد الحيوي؛ تتسبب في تدمير المناعة، ولذلك تنصح المواطنين بعدم تناول المضاد الحيوي إلا بتعليمات الطبيب، وأن تكون لمدة محددة.