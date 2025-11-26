قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان يقدم نصائح لحماية القلب من الأمراض خلال الشتاء
أسامة رسلان: الأكاديمية العسكرية تصقل شخصية رجل الدين.. والرهان على الكيف لا الكم
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
جمال شعبان يقدم نصائح لحماية القلب من الأمراض خلال الشتاء

جمال شعبان
جمال شعبان

قدم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، 5 خطوات ونصائح لحماية الجسم والقلب من الأمراض خلال فصل الشتاء، منها عدم التعرض لـ الهواء، وأن الشخص إذا كان في أماكن بها اختلاف في درجات الحرارة؛ يجب أن يكون معه “جاكيت” لارتدائه في حالة الشعور بأن هناك انخفاضا في درجة حرارة الجو.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه ينصح بتناول الطفل مشروبا قريبا من درجة حرارة الجسم، ويجب عدم تناول مشروبا ساخنا في أثناء الخروج من المنزل.

ولفت إلى أنه ينصح بأن تكون الملابس طبقات، وليست طبقة واحد، مشيرا إلى أن إصابة الشخص بارتفاع في درجات الحرارة لا تعني تناوله لـ مضاد حيوي؛ لأن هذا غير صحيح.

الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي

 

وأشار إلى أن الفيروسات لا تحتاج المضاد الحيوي، وكثرة استخدام المضاد الحيوي؛ تتسبب في تدمير المناعة، ولذلك تنصح المواطنين بعدم تناول المضاد الحيوي إلا بتعليمات الطبيب، وأن تكون لمدة محددة.

جمال شعبان معهد القلب القومي درجات الحرارة

