بعثة بيراميدز تصل ندولا الزامبية وتستعد لموقعة باور ديناموز بدوري الأبطال

تقيم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بمدينة ندولا الزامبية في إطار استعداداتها لمواجهة باور ديناموز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتخوض كتيبة بيراميدز اللقاء المرتقب مساء السبت المقبل على استاد ليفي مواناواسا، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة بدايته القوية في البطولة القارية.

إقامة مشتركة مع المصري البورسعيدي

تواجدت بعثة بيراميدز في نفس الفندق مع بعثة النادي المصري البورسعيدي، الذي يستعد هو الآخر لخوض مواجهة قوية أمام زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها عصر الجمعة المقبل على نفس الملعب، في ظل أجواء تنافسية مشتعلة بين الفرق المصرية على الساحة القارية.

قائمة بيراميدز المختارة للسفر

اختار المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قائمة تضم 24 لاعبًا لخوض رحلة زامبيا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

طموحات بيراميدز لمواصلة الصدارة

يخوض بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز عريض في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، ما منحه صدارة المجموعة الأولى. ويأمل الفريق في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي خارج الديار لتعزيز موقعه في القمة ووضع قدم مبكرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية.

تركيز وانضباط قبل اللقاء

تسود أجواء من الجدية والتركيز داخل معسكر بيراميدز، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للتعامل مع ظروف اللعب في زامبيا، مع التأكيد على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في مشواره القاري



