قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا..

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

قائمه بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي".