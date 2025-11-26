قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
رياضة

بعد فوزه على المقاولون العرب.. ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تقدم مركز بيراميدز في جدول الدوري وتراجع الزمالك.

مركز بيراميدز 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يتقدم الى المركز الثاني في جدول الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز لعب مباراتين أقل ، والزمالك يتراجع الى المركز الرابع".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

وكان قد حقق فريق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على المقاولون العرب في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحصد 3 نقاط ويرتقي للوصافة

قدّم بيراميدز أداءً قويًا مكّنه من حسم اللقاء، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده ويرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مواصلًا مطاردة المتصدر سيراميكا كليوباترا.

 

وفي الجولة نفسها، واصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره للمسابقة بعد فوزه الصعب على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب.

  • يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.
  • يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة.
  • بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات ليصبح وصيفًا للمسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

  1. سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة)
  2. بيراميدز – 23 نقطة (10 مباريات)
  3. الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
  4. الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
  5. المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
  6. وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة)
  7. زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة)
  8. إنبي – 19 نقطة (12 مباراة)
  9. بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة)
  10. الجونة – 18 نقطة (13 مباراة)
  11. البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة)
  12. مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة)
  13. غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
  14. سموحة – 13 نقطة (13 مباراة)
  15. حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة)
  16. فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
  17. المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة)
  18. الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
  19. طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
  20. الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
  21. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)
بيراميدز الاهلي الزمالك خالد طلعت

