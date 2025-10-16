مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مأساوي بطريق منشأة العماري شرق الأقصر

شهدت محافظة الأقصر اليوم، الخميس، حادثًا مأساويًا على الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة منشأة العماري، أسفر عن وفاة شاب في العشرين من عمره وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة، بعد انقلاب دراجتين ناريتين كانا يستقلانهما أثناء سيرهما بالطريق.

تعود تفاصيل الحادث إلى أن الشقيقين كانا في طريقهما إلى المنزل، وأثناء سيرهما فقد أحدهما السيطرة على الدراجة النارية، ما أدى إلى اصطدامهما ببعض وسقوطهما أرضًا بقوة، لينقلبا في مشهد مروع أثار فزع الأهالي الذين أسرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذهما.

وأسفر الحادث عن مصرع زياد محمد محجوب، البالغ من العمر 20 عامًا، متأثرًا بإصاباته الخطيرة، فيما أصيب شقيقه الأصغر عبد الرحمن محمد محجوب، 17 عامًا، بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تمت معاينة المكان ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.