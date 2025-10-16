محافظ الأقصر يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بقرية النمسا بإسنا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال جولته الميدانية بمدينة إسنا، فرع مكتبة مصر العامة بقرية النمسا، والذي يضم ثلاثة طوابق تشمل قاعات اجتماعات ومشاغل للحرف اليدوية لخدمة أبناء القرية وتنمية مهارات الشباب.

جاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعلي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الافتتاح، إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين، حيث وعد ببدء تطوير شامل لمطحن إسنا اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، مع رفع كفاءة طريق الخور وأشاد المواطنون بتطوير كورنيش إسنا بما يتناسب مع الطابع السياحي للمدينة.

كما وجّه محافظ الأقصر  بدراسة توسعة مدخل قرية النمسا لتسهيل حركة المرور، وناشد المواطنين الإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضى استعدادًا لتطبيق القانون الجديد.

وخلال الجولة، تلقى محافظ الأقصر عرضًا من أحد المواطنين بالتبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة فنية تكنولوجية تخدم أبناء مركز ومدينة إسنا، حيث رحّب عماره بالمبادرة ووجّه بسرعة دراسة المشروع وبدء الإجراءات اللازمة، إلى جانب دراسة إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لخدمة المزارعين وأهالي القرية.

وأكد محافظ الأقصر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الخدمات الثقافية والتعليمية والتنموية في المدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

