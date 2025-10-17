تحرك عاجل لمحافظ الأقصر للتحقق من شبهة انتحال هوية مواطن في تعيين حكومي

في استجابة فورية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية، وجه المحافظ بفحص شكوى أحد أهالي جزيرة أرمنت الحيط الذي أكد أنه تلقى خطابات ترشيح للتعيين بالجهاز الحكومي منذ سنوات، إلا أنه لم يتسلم عمله حتى الآن، رغم تلقيه ما يفيد بأنه تم تعيينه فعليًا.

المواطن أشار إلى احتمال أن يكون هناك شخص آخر قد انتحل هويته للحصول على راتبه دون وجه حق، مطالبًا بالتحقيق الكامل في الواقعة.

على الفور وجّه المحافظ مديرية العمل بالأقصر بمراجعة المستندات والبيانات الرسمية، وتبين من الفحص أن المواطن يحمل شهادة قيد رقم (482751) وخطاب ترشيح رقم (114) صادر عام 1998 من مديرية عمل قنا، إلا أنه لم يصدر له قرار تعيين، كما أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه غير مؤمن عليه، موضحةً أن خطابات الترشيح الصادرة من وزارة العمل ليست ملزمة بالتعيين.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على ضرورة دعم المواطن في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال مديرية العمل بالأقصر، في إطار حرص المحافظة على التعامل بشفافية كاملة مع كل الشكاوى المقدمة من المواطنين.

