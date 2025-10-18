قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
مينا ماهر: يارب الكونفدرالية يا زمالك

مينا ماهر
مينا ماهر
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ نجم الزمالك خوان ألفينا قبل مواجهة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"يارب الكونفدرالية يا زمالك ".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى آخر ظهور للزمالك فى بطولة الكونفدرالية ودع الفارس الأبيض منافسات البطولة على يد منافسه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بنتيجة (0-1) باستاد القاهرة فى جولة الإياب بربع النهائي.

استقبل الزمالك هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق سيلي ندولي ليودع البطولة بعد تعادلهما بدون أهداف فى جولة الذهاب.

وجرد الفريق الجنوب أفريقي، بقيادة مدربه ستيف باركر، الزمالك من لقب الكونفدرالية في ضربة قوية للفريق الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه بيسيرو.

وغاب عن الزمالك بعض نجومه فى هذه المباراة، على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، بسبب أزمة تجديد عقده وتوقيعه للأهلي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة ليودع البطولة القارية وسط خيبة أمل جماهيرية.

تأهل ديكاداها الصومالي إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه عقبة الزمالة السوداني، بالفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، ويُعد ديكاداها من أبرز الأندية الصومالية المشاركة أفريقيًا في السنوات الأخيرة، رغم قلة خبراته مقارنة بعمالقة القارة.

وتُعد بطولة الكونفدرالية هدفًا أساسيًا للفارس الأبيض هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن منصات التتويج الأفريقية فى السنوات الأخيرة، إذ يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

