بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مينا ماهر قبل بداية الكونفدرالية الإفريقية: واحدة النهاردة يا خوان

خوان الفينا
خوان الفينا
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ نجم الزمالك خوان ألفينا قبل مواجهة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"واحدة النهاردة يا خوان ".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى آخر ظهور للزمالك فى بطولة الكونفدرالية ودع الفارس الأبيض منافسات البطولة على يد منافسه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بنتيجة (0-1) باستاد القاهرة فى جولة الإياب بربع النهائي.

استقبل الزمالك هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق سيلي ندولي ليودع البطولة بعد تعادلهما بدون أهداف فى جولة الذهاب.

وجرد الفريق الجنوب أفريقي، بقيادة مدربه ستيف باركر، الزمالك من لقب الكونفدرالية في ضربة قوية للفريق الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه بيسيرو.

وغاب عن الزمالك بعض نجومه فى هذه المباراة، على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، بسبب أزمة تجديد عقده وتوقيعه للأهلي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة ليودع البطولة القارية وسط خيبة أمل جماهيرية.

تأهل ديكاداها الصومالي إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه عقبة الزمالة السوداني، بالفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، ويُعد ديكاداها من أبرز الأندية الصومالية المشاركة إفريقيًا في السنوات الأخيرة، رغم قلة خبراته مقارنة بعمالقة القارة.

وتُعد بطولة الكونفدرالية هدفًا أساسيًا للفارس الأبيض هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن منصات التتويج الأفريقية فى السنوات الأخيرة، إذ يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

