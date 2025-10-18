مفاجأة في آخر ظهور للزمالك بالكونفيدرالية قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى آخر ظهور للزمالك فى بطولة الكونفدرالية ودع الفارس الأبيض منافسات البطولة على يد منافسه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بنتيجة (0-1) باستاد القاهرة فى جولة الإياب بربع النهائي.

استقبل الزمالك هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق سيلي ندولي ليودع البطولة بعد تعادلهما بدون أهداف فى جولة الذهاب.

وجرد الفريق الجنوب أفريقي، بقيادة مدربه ستيف باركر، الزمالك من لقب الكونفدرالية في ضربة قوية للفريق الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه بيسيرو.

وغاب عن الزمالك بعض نجومه فى هذه المباراة، على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، بسبب أزمة تجديد عقده وتوقيعه للأهلي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة ليودع البطولة القارية وسط خيبة أمل جماهيرية.

تأهل ديكاداها الصومالي إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه عقبة الزمالة السوداني، بالفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، ويُعد ديكاداها من أبرز الأندية الصومالية المشاركة إفريقيًا في السنوات الأخيرة، رغم قلة خبراته مقارنة بعمالقة القارة.

وتُعد بطولة الكونفدرالية هدفًا أساسيًا للفارس الأبيض هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن منصات التتويج الأفريقية فى السنوات الأخيرة، إذ يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.