الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
مفاجأة في آخر ظهور للزمالك بالكونفيدرالية قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى آخر ظهور للزمالك فى بطولة الكونفدرالية ودع الفارس الأبيض منافسات البطولة على يد منافسه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بنتيجة (0-1) باستاد القاهرة فى جولة الإياب بربع النهائي.

استقبل الزمالك هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق سيلي ندولي ليودع البطولة بعد تعادلهما بدون أهداف فى جولة الذهاب.

وجرد الفريق الجنوب أفريقي، بقيادة مدربه ستيف باركر، الزمالك من لقب الكونفدرالية في ضربة قوية للفريق الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه بيسيرو.

وغاب عن الزمالك بعض نجومه فى هذه المباراة، على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، بسبب أزمة تجديد عقده وتوقيعه للأهلي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة ليودع البطولة القارية وسط خيبة أمل جماهيرية.

تأهل ديكاداها الصومالي إلى هذه المرحلة بعد تجاوزه عقبة الزمالة السوداني، بالفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، ويُعد ديكاداها من أبرز الأندية الصومالية المشاركة إفريقيًا في السنوات الأخيرة، رغم قلة خبراته مقارنة بعمالقة القارة.

وتُعد بطولة الكونفدرالية هدفًا أساسيًا للفارس الأبيض هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن منصات التتويج الأفريقية فى السنوات الأخيرة، إذ يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

