سيدات يد الأهلي يواجه فاب الكاميرونى في نصف نهائي بطولة إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فاب الكاميروني، اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

تقام المباراة داخل صالة محمد الخامس، وتنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأكد محمد عادل المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق مستعد للمباراة بشكل قوي وأن هدفه الأساسي تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة الإفريقية.

ونجح فريق سيدات يد الأهلي في التأهل لنصف النهائي بعدما فاز على فلاورز البنيني في ربع النهائي بنتيجة 40- 30.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبدالوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبدالعال إداري الفريق، وألاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.