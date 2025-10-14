فريق «سيدات يد الأهلي» يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة النواصر المغربي

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد النواصر المغربي، في مباراته الثانية ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وذلك بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الاثنين.

وأوضح محمد عادل المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق سيخوض مرانه داخل صالة اتحاد النواصر التي ستقام عليها المباراة، قبل أن يعقد محاضرة نظرية وأخرى بالفيديو للاعبات في فندق الإقامة.

وأكد عادل أنه سيشرح خلال المحاضرتين أبرز النقاط الفنية التي يجب التركيز عليها خلال المباراة، وكذلك الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى أمام كالارا ياوندي الكاميروني، من أجل عدم تكرارها.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد النواصر المغربي غدًا الأربعاء، علمًا أنه فاز على كالارا ياوندي بنتيجة 34 - 21.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وألاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.