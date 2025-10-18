قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يواجه المجهول.. 4 أزمات تحاصر مدرب الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي

توروب وديانج
توروب وديانج
يسري غازي

يحل عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتحاصر الأزمات الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم السبت.


مدرب الأهلي ضيف شرف

رغم تعاقد النادي الأهلي مع الدانماركي ييس توروب مديرا فنيا لـ القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو فإن حفيد الفايكنج لن يقود المارد الأحمر فنيا فى مباراة إيجل نوار بطل بوروندي عصر اليوم السبت وسوف يكتفي فقط بمتابعة اللقاء رفقة جهازه المعاون.


ومنح الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عادل مصطفي المدرب المساعد صلاحيات كبيرة في إدارة لقاء بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم السبت لرغبة المدرب الأجنبي في التعرف على نجوم النادي الأهلي في لقاء رسمي إلي جانب منح مساعده العنصر المصري عادل مصطفى المدرب المساعد الصلاحيات الواسعة فى إدارة اللقاء وزرع الثقة فيه إضافة إلي رغبة حفيد الفايكنج في عدم تحمل المسؤولية في حال أي تعثر للنادي الأهلي سواء بالخسارة أو التعادل في أول ظهور له لقيادة الشياطين الحمر في المسابقات القارية.

ملف التجديد


يرغب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فرض الإنضباط والإلتزام بين صفوف المارد الأحمر وعدم الإنشغال بأي أمور أخري.

ويسعي حفيد الفايكنج لـ الإنتهاء من ملف تجديد عقود بعض اللاعبين أبرزهم المالي إليو ديانج وأحمد عبدالقادر لـ ضمان عدم تشتييت التفكير وتركيزهم داخل المستطيل الأخضر.


سنة أولي إفريقيا

الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لم يتولي تدريب أي فريق في إفريقيا من قبل ويحاول من خلال شرائط الفيديو واللقاءات الرسمية بدوري أبطال إفريقيا استكشاف فرق القارة السمراء.

حفيد الفايكنج يعلم أن تدريب النادي الأهلي ليس بالمهمة السهلة فى ظل المشاركات والارتباطات العديدة محليا ودوليا ويرغب في نجاح مهمته وتكرار سيناريو سابقيه وعلى رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري رينيه فايلر.


غيابات الأهلي عن لقاء بطل بوروندي


شهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد الدانماركي ييس توروب لـ 5 لاعبين نظرا لـ الإصابات التي ضربت نجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:

1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".فك الإشتباك بين الشناوي وشوبير من الملفات

الأهلي توروب بطل بوروندي دوري أبطال أفريقيا إيجيل نوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

التخطيط

التخطيط: مباحثات للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ 1.8مليار يورو

المؤتمر

باستثمارات 1.3 مليار يورو.. البحث العلمي والابتكار يقودان تطوير قطاع مستحضرات التجميل

مصانع

الأدوات الكهربائية : استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي

بالصور

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد