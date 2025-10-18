يواجه المجهول.. 4 أزمات تحاصر مدرب الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي

يحل عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال أفريقيا.



تقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتحاصر الأزمات الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم السبت.



مدرب الأهلي ضيف شرف

رغم تعاقد النادي الأهلي مع الدانماركي ييس توروب مديرا فنيا لـ القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو فإن حفيد الفايكنج لن يقود المارد الأحمر فنيا فى مباراة إيجل نوار بطل بوروندي عصر اليوم السبت وسوف يكتفي فقط بمتابعة اللقاء رفقة جهازه المعاون.



ومنح الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عادل مصطفي المدرب المساعد صلاحيات كبيرة في إدارة لقاء بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم السبت لرغبة المدرب الأجنبي في التعرف على نجوم النادي الأهلي في لقاء رسمي إلي جانب منح مساعده العنصر المصري عادل مصطفى المدرب المساعد الصلاحيات الواسعة فى إدارة اللقاء وزرع الثقة فيه إضافة إلي رغبة حفيد الفايكنج في عدم تحمل المسؤولية في حال أي تعثر للنادي الأهلي سواء بالخسارة أو التعادل في أول ظهور له لقيادة الشياطين الحمر في المسابقات القارية.

ملف التجديد



يرغب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فرض الإنضباط والإلتزام بين صفوف المارد الأحمر وعدم الإنشغال بأي أمور أخري.

ويسعي حفيد الفايكنج لـ الإنتهاء من ملف تجديد عقود بعض اللاعبين أبرزهم المالي إليو ديانج وأحمد عبدالقادر لـ ضمان عدم تشتييت التفكير وتركيزهم داخل المستطيل الأخضر.



سنة أولي إفريقيا

الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لم يتولي تدريب أي فريق في إفريقيا من قبل ويحاول من خلال شرائط الفيديو واللقاءات الرسمية بدوري أبطال إفريقيا استكشاف فرق القارة السمراء.

حفيد الفايكنج يعلم أن تدريب النادي الأهلي ليس بالمهمة السهلة فى ظل المشاركات والارتباطات العديدة محليا ودوليا ويرغب في نجاح مهمته وتكرار سيناريو سابقيه وعلى رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري رينيه فايلر.



غيابات الأهلي عن لقاء بطل بوروندي



شهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد الدانماركي ييس توروب لـ 5 لاعبين نظرا لـ الإصابات التي ضربت نجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:

1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".فك الإشتباك بين الشناوي وشوبير من الملفات