الطريق نحو النجمة الجديدة.. شوبير يدعم الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للاعبي النادي الأهلي، قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "بداية الطريق نحو النجمة الجديدة".

ويحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا

حصلت شبكة قنوات “أون سبورت” على بث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.