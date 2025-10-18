المصري يشكر أعضاء الجمعية العمومية بعد تعديل لائحة النظام

أًصدر مجلس إدارة النادي المصري بياناً رسمياً يشكر من خلاله أعضاء جميعته العمومية، بعد اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي أمس، الجمعة، واعتماد الميزانية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، يتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي على المظهر المشرف الذي ظهروا به خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي والذي تكلل باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذلك الموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي، الأمر الذي يعكس مدى ثقة أعضاء النادي في مجلس الإدارة.

كما يتوجه المجلس أيضًا بالشكر لجميع الجهات المعنية والتي أسهمت بدور بارز في إنجاح الجمعية العمومية، وكذلك اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع ومديرية الشباب والرياضة ومديرية أمن بورسعيد والجهاز الإداري للنادي والذين بذلوا جهودا مشرفة للغاية".

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى الثلاثين من يونيو 2025، وكذلك تعديلات لائحة النظام الاساسي، وذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وأيضا الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.