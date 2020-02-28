جامعة حلوان فى أسبوع .. تنظم ورشة عن إعادة تدوير النفايات المنزلية..و تطلق المعرض الرابع للكتاب.. وتشهد مؤتمر كلية التربية "اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى"

جامعة حلوان :

تنظم ورشة عن إعادة تدوير النفايات المنزلية

تشهد انطلاق مؤتمر كلية التربية اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى

تعلن انطلاق معرض الكتاب الرابع بمشاركة 17 دار نشر





نظمت إدارة النشاط الفني بالإداره العامه لرعاية الشباب بجامعة حلوان ورشه فنيه لإعادة تدوير المقتنيات المنزلية المستعملة و القديمة المستغنى عنها والاستفاده من الجوارب لصناعة لعب الأطفال، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يأتي ذلك لتعليم الطلاب كيفية الانتاج من خلال استغلال الأشياء القديمة والمهمله وهو مايساهم في زياده الانتاج وتقليل النفايات واستغلال طاقات الشباب.









وتعد إعادة التدوير هي تقنية لتحويل المخلفات إلى مواد مفيدة وجديدة للاستفادة من النفايات، بما يسهم في تقليل الغازات الدفينة ويمنع هدر المواد التي يمكن ان تفيد في التقليل من استهلاك المنتجات الخام الجديدة، وتقلل المصروفات كما أنها تقلل من استهلاك الطاقة، تلوث الهواء والمياه، والهدف الرئيسى من عملية إعادة التدوير هو الاستدامة البيئية من خلال استبدال المواد الخام بمخرجات النفايات، وهنالك العديد من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل: الورق، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، المنسوجات





وفى الورش التدريبية يتعلم الطلاب والطالبات استخدام الملابس القديمه فى صنع اشياء ذات قيمه مثل العرائس و الالعاب و شنطه يد و سجاد و ستائر و مفروشات واكسسوارات.













شهدت جامعة حلوان إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.



