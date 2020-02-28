جامعة حلوان فى أسبوع .. تنظم ورشة عن إعادة تدوير النفايات المنزلية..و تطلق المعرض الرابع للكتاب.. وتشهد مؤتمر كلية التربية "اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى"

جامعة حلوان :
تنظم ورشة عن إعادة تدوير النفايات المنزلية
تشهد انطلاق مؤتمر كلية التربية اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى
تعلن انطلاق معرض الكتاب الرابع بمشاركة 17 دار نشر
نظمت إدارة النشاط الفني بالإداره العامه لرعاية الشباب بجامعة حلوان ورشه فنيه لإعادة تدوير المقتنيات المنزلية المستعملة و القديمة المستغنى عنها والاستفاده من الجوارب لصناعة لعب الأطفال، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يأتي ذلك لتعليم الطلاب كيفية الانتاج من خلال استغلال الأشياء القديمة والمهمله وهو مايساهم في زياده الانتاج وتقليل النفايات واستغلال طاقات الشباب.
وتعد إعادة التدوير هي تقنية لتحويل المخلفات إلى مواد مفيدة وجديدة للاستفادة من النفايات، بما يسهم في تقليل الغازات الدفينة ويمنع هدر المواد التي يمكن ان تفيد في التقليل من استهلاك المنتجات الخام الجديدة، وتقلل المصروفات كما أنها تقلل من استهلاك الطاقة، تلوث الهواء والمياه، والهدف الرئيسى من عملية إعادة التدوير هو الاستدامة البيئية من خلال استبدال المواد الخام بمخرجات النفايات، وهنالك العديد من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل: الورق، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، المنسوجات
وفى الورش التدريبية يتعلم الطلاب والطالبات استخدام الملابس القديمه فى صنع اشياء ذات قيمه مثل العرائس و الالعاب و شنطه يد و سجاد و ستائر و مفروشات واكسسوارات.
شهدت جامعة حلوان إفتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.
وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا واتجاهات حول التمكين الرقمي في التعليم، والبيئات التربوية في ظل اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، تجارب لتطبيقات اقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على التعليم، توجهات البحث التربوى فى التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة.
نظمت الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، معرض الكتاب السنوي الرابع، وذلك فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة أساسا للعلم ومفتاحا لأبواب المعرفة، وحرصا من جامعة حلوان على تنمية وعي الطلاب الثقافى والفكرى وإدراكهم لأهمية القراءة.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا عن نشر الوعى الثقافى والنهوض بالمستوى الفكري لدى طلاب الجامعة.
ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما ساهم على تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال دور النشر الدولية والمحلية، حيث شارك بالمعرض 17 دور نشر (إنفينيتي - ميرك - دار الكتاب الحديث - العلم والمعرفة - الأنجلو - المجموعة العلمية - سمارت - المؤسسة الدولية للكتاب -عالم الكتب - دار العلوم- إيمك- أوزوريس -روابط - دار الصقر - دار المعارف- الأكاديمية- مؤسسة الأهرام).
ويتميز المعرض باحتوائه نوعيات كتب مختلفة بأسعار متميزة لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب والقراءة، وتنوع محتوى الكتب حيث اشتملت على جميع التخصصات العلمية والأدبية والروايات بإصدارات عربية وأجنبية تخدم جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات، حيث بلغ عدد الكتب 36.650 كتابا منها 14 ألف كتاب عربى، و22.650 كتابا اجنبيا.